Calciomercato Milan, Calhanoglu strizza l'occhio al Bayern Monaco

Il centrocampista turco parla anche del Milan: "I continui cambi a livello di dirigenza e allenatore hanno creato un po' di confusione".

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 13:50 | aggiornato 20/11/2019 13:55

Al Milan sta bene, ma se il calciomercato dovesse riportarlo in Bundesliga, magari a vestire la maglia del Bayern Monaco, Hakan Calhanoglu non si tirerebbe indietro. È questo, in sintesi, quello che emerge dalla sua intervista rilasciata a Sport Bild, in cui il centrocampista turco racconta la sua ambizione di tornare in Germania:

Sono cresciuto lì e dal punto di vista calcistico rappresenta un obiettivo poter vestire la maglia di Bayern Monaco, Borussia Dortmund o di un altro grande club tedesco.

Un passaggio, quello al Bayern Monaco, che Hakan Calhanoglu ha solo sfiorato nel calciomercato 2014:

È stato un onore essere cercato dal Bayern, ma allora c'erano Robben e Ribery nel mio ruolo, non dico che non avrei trovato spazio, ma sarebbe stato difficile. Ma se a un certo punto il Bayern dovesse di nuovo presentarsi, non direi di no anche se Leverkusen è ancora nel mio cuore e il Bayer è la mia casa

Per quanto riguarda il Milan, il 25enne turco non nasconde le difficoltà incontrate nell'ultimo periodo:

I continui cambi a livello di dirigenza e allenatore hanno creato un po' di confusione. Gattuso? Mi ha aiutato nel momento più difficile della carriera.

Da escludere infine un suo ritorno in Turchia, almeno nel breve periodo: