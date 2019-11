Il centrocampista tedesco torna a parlare del suo futuro.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 17:00 | aggiornato 20/11/2019 17:05

Dopo la partita vinta 6-1 dalla Germania contro l'Irlanda del Nord, il centrocampista della Juventus Emre Can è tornato a parlare del suo futuro:

Sono ancora un giocatore della Juve. Ovviamente non sono soddisfatto della situazione, ma continuo a spingere sull'acceleratore e a dare il 100% in allenamento. Sto cercando di cambiare la mia situazione, nessun giocatore è felice quando non gioca, e questa è la mia situazione a Torino in questo momento

L'ex Liverpool, che in stagione ha collezionato appena 4 presenze con i bianconeri e non è stato inserito in lista Champions, ha poi aggiunto: