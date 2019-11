Marotta al lavoro per convincere l'attaccante francese, alla ricerca di spazi per non perdersi l'Europeo. Conte lo aspetta, in attesa del recupero di Sanchez.

di Andrea Bracco - 20/11/2019 11:47 | aggiornato 20/11/2019 11:53

Pochi giorni fa la dirigenza dell'Inter, parlando della campagna acquisti di mercato in vista di gennaio, si era detta fiduciosa del fatto che, a breve, Alexis Sanchez sarebbe potuto rientrare in gruppo. Una buona notizia, soprattutto per Antonio Conte: il tecnico nerazzurro sta facendo i conti da diverso tempo con la coperta corta in attacco, e ritrovarsi in squadra il cileno gli permetterebbe di gestire meglio dal punto di vista numerico le risorse in suo possesso. Nonostante la folata di ottimismo, Sanchez rimane un giocatore da valutare attentamente: nelle ultime stagioni, specie da quando ha lasciato l'Arsenal, il Nino Maravilla ha dovuto convivere continuamente con diversi problemi fisici che, troppo spesso, ne hanno arginato il rilancio.

Per questo, al netto delle smentite di rito, l'Inter in inverno prenderà un altro attaccante. Il casting è già cominciato da tempo e la lista stilata da Conte prende in considerazione diversi profili. Si è parlato di Kouamé, tolto però di mezzo da un brutto infortunio ai legamenti, e dei vari Petagna, Lasagna e Pinamonti. La sensazione però è che serva un profilo di spessore superiore, un elemento di caratura internazionale. Per questo la scelta sarebbe ricaduta su Olivier Giroud: l'attaccante del Chelsea è alla ricerca di spazio per non perdere l'occasione di giocarsi il prossimo Europeo, ma la sensazione è che i suoi giorni a Londra stiano per terminare.

Il francese non è mai entrato in sintonia con il tecnico Lampard, a tal punto che in stagione ha raggranellato solo le briciole. Il tutto, nonostante lo scorso anno fosse stato decisivo per la conquista dell'Europa League. Deschamps, commissario tecnico della Francia, è stato il primo a suggerirgli di lasciare il club a gennaio, visto che in questo momento lo stesso Giroud occupa l'ultimo posto nelle gerarchie offensive nel proprio club di appartenenza. Dunque, che fare? Senza dubbio l'offerta nerazzurra è interessante, perché gli permetterebbe di rimanere ad alti livelli e di ritrovare sulla propria strada un allenatore che lo stima parecchio.

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea: la punta francese lascerà il club a gennaio per cercare spazio altrove. L'Inter, su suggerimento di Conte, sta pensando di portarlo a Milano, dove il bomber transalpino troverebbe minuti per non perdere l'Europeo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sarebbe già in contatto con i rappresentanti del bomber transalpino. Marotta avrebbe pensato di mettere sul piatto un'offerta valida per 18 mesi, ovvero fino a giugno del 2021, mentre Giroud - consapevole di essere ancora in condizioni smaglianti - vorrebbe almeno un ulteriore anno di contratto. Questo, almeno secondo le indiscrezioni, è il nodo più difficile da sciogliere. Va però detto che le chiacchiere tra le parti vanno avanti e, quindi, la situazione potrebbe sbloccarsi in ogni momento.

D'altronde cambiare squadra è la sua priorità, quindi Giroud dovrà anche mettere un pochino da parte le proprie pretese. Centravanti con un grande istinto per il gol, è un profilo che ben si integrerebbe con Lautaro Martinez, dando un po' di respiro a Lukaku, chiamato sempre più spesso a fare gli straordinari. E, inoltre, Conte non vedrebbe l'ora di riabbracciarlo, dopo averlo accolto ai tempi del Chelsea come piano B a Edin Dzeko, il cui trasferimento al Chelsea saltò all'ultimo minuto. Giroud è un professionista esemplare, poco incline alla polemica, un grande lavoratore in grado di accettare serenamente le scelte dell'allenatore.

La sua esperienza e il suo carisma permetterebbero inoltre ai nerazzurri di fare un grande salto di qualità dal punto di vista della mentalità, un concetto sul quale Conte sta battendo da tempo. Tra Arsenal e Chelsea, Giroud ha segnato complessivamente 124 in 322 partite, uno score niente male se consideriamo che la sua carriera si è sviluppata quasi interamente in un campionato complicato come la Premier League. Ma le vie del mercato sono infinite, e l'addio all'Inghilterra - a questo punto - pare sempre più vicino.