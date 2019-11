Bianconeri impegnati in casa della Dea per la 13ª di campionato.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 13:51

Atalanta-Juventus è la gara che apre la 13ª giornata di Serie A, in programma sabato 23 novembre alle 15. I ragazzi di Gasperini sono reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto a Genova contro la Sampdoria nel turno precedente. La Juventus, invece, ha vinto in casa contro il Milan.

Atalanta-Juventus: probabili formazioni

Getty Images Cristiano Ronaldo dovrebbe essere titolare contro l'Atalanta

Monitorato Zapata, che si avvicina al rientro, anche Freuler non è al meglio. A centrocampo spazio a Pasalic, con Ilicic e Malinovskyi squalificati.

Dopo le parole rilasciate in settimana, Ronaldo dovrebbe esserci regolarmente dal 1', insieme a Dybala, solo panchina per Higuain. Potrebbero riposare Matuidi (botta al costato) e Pjanic, non al meglio dopo il problema muscolare avvertito nella gara contro l'Italia. Anche Alex Sandro in dubbio sulla sinistra. A centrocampo possibilità da titolare per Rabiot, mentre in difesa dovrebbe esserci De Sciglio sulla sinistra.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Bentacur, Rabiot; Ramsey; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Sarri.

Atalanta-Juventus: dove vederla in TV e streaming

Atalanta-Juventus viene trasmessa in diretta streaming su Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming potete collegarvi a Sky Go, se siete abbonati Sky, oppure in alternativa, acquistare un ticket su Now TV.