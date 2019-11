Sono d'accordo con lui, era un periodo - ha esordito Zaniolo - poco brillante per me. Poi si sa che il campo è il miglior modo per rispondere alle critiche, che fanno parte del gioco

Nicolò Zaniolo non dimenticherà facilmente la sera del 18 novembre. Il centrocampista della Roma ha infatti trovato le prime due reti in maglia azzurra nel 9-1 rifilato dall'Italia all'Armenia al Renzo Barbera di Palermo, nel match valido per l'ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020

