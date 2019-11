Tottenham, ufficiale: esonerato Pochettino!

Gli Spurs hanno esonerato il manager argentino dopo il pessimo inizio di stagione: la squadra è 14ª in Premier dove non vince dal 28 settembre.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/11/2019 20:49 | aggiornato 19/11/2019 21:13

Clamorosa notizia dall'Inghilterra: il Tottenham ha ufficialmente esonerato Mauricio Pochettino dopo il pessimo inizio di stagione. Gli Spurs sono infatti 14esimi in Premier League a quota 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), a +6 sulla zona retrocessione, e non vincono dal 28 settembre (2-1 casalingo al Southampton). Decisamente migliore la situazione in Champions League, dove Harry Kane e compagni occupano la seconda posizione nel Gruppo B a 7 punti alle spalle del Bayern Monaco che è a 12. Ma non è bastato il discreto cammino europeo - seppur macchiato da una rovinosa sconfitta per 7-2 subita in casa contro il Bayern - per salvare la panchina.

Il Tottenham - recita il comunicato ufficiale - annuncia di aver sollevato dall'incarico Pochettino e il suo staff

Così invece il presidente degli Spurs Daniel Levy:

Prendiamo questa decisione a malincuore, ma i risultati ottenuti in Premier alla fine della scorsa stagione e all'inizio di questa sono stati molto deludenti. Purtroppo il club deve anche fare scelte simili. Mauricio e il suo staff rimarranno sempre nella storia di questa squadra. Li ringraziamo, qui saranno sempre i benvenuti. La nostra è una rosa di talento: vogliamo rialzarci e dare soddisfazioni ai nostri tifosi

Tottenham, finisce l'avventura di Pochettino

Arrivato al Tottenham il 27 maggio 2014, dopo la stagione alla guida del Southampton, Pochettino ha raggiunto il punto più alto della sua gestione solo pochi mesi fa, quando è arrivato in finale di Champions League perdendo 2-0 contro il Liverpool. Il suo miglior piazzamento in Premier League è invece il secondo posto della stagione 2016/2017.