L'ormai ex ct della Spagna ha saputo che non avrebbe più guidato le Furie Rosse dopo la vittoria contro la Romania.

di Redazione Fox Sports - 19/11/2019 17:57 | aggiornato 19/11/2019 18:02

Luis Enrique sarà il commissario tecnico della Spagna ai prossimi Europei. Lo ha annunciato ufficialmente oggi Luis Rubiales, presidente della Federcalcio iberica. L'ex allenatore del Barcellona prende il posto del suo ex vice Robert Moreno, che ha brillantemente guidato le Furie Rosse (8 vittorie e 2 pareggi il suo bilancio) verso il torneo itinerante in programma la prossima estate.

Come raccontato da Marca, Moreno ha ricevuto la notizia - tutt'altro che attesa - nello spogliatoio del Wanda Metropolitano al termine della partita vinta 5-0 dalla Roja contro la Romania, valida per l'ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Ha reagito male, comunicando in lacrime la decisione della Federcalcio ai giocatori e poi disertando la conferenza.

"Non era in condizione di fare la conferenza stampa", è stata la giustificazione della RFEF. Una reazione comprensibile, quella di Moreno, che ci teneva a portare a termine il suo lavoro. A mente fredda saprà ritrovare il sorriso ed essere felice per Luis Enrique, di cui aveva preso il posto a inizio settembre dopo la tragica scomparsa della figlia dell'asturiano.