Dopo una prima fase sperimentale che andrà in scena già durante la stagione in corso, la tecnologia diventerà effettiva dai playoff e playout di questa annata. La prossima sarà invece la prima stagione interamente supportata dal VAR.

La decisione, approvata quest'oggi a Milano, rende orgoglioso il presidente Mauro Balata visto che in Europa - prendendo in considerazione i campionati di seconda serie - solo in Germania (Bundesliga 2) si sta portando avanti uno sviluppo tecnologico.

Nel giorno in cui si è svolto l'incontro tra il designatore arbitrale Nicola Rizzoli e gli allenatori di Serie A, arriva una notizia importantissima riguardante la Serie B: dalla prossima stagione verrà ufficialmente introdotto il VAR anche in Cadetteria.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK