E a breve sarà anche inaugurata la centrale Var in quel di Coverciano, un luogo in cui gli arbitri potrebbero finalmente aprirsi ai media per stemperare ulteriormente le tensioni che nelle ultime settimane hanno raggiunto livelli estremi.

Nel giorno in cui si è svolto a Roma l'incontro tra il designatore arbitrale Nicola Rizzoli e gli allenatori di Serie A, arriva una notizia che rappresenta una piccola rivoluzione, un altro passo fatto per diminuire al minimo le polemiche.

