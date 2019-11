L'ex dirigente giallorosso adesso al Siviglia torna a parlare di quanto accaduto nella sua esperienza nella Capitale.

di Redazione Fox Sports - 19/11/2019 12:17 | aggiornato 19/11/2019 12:21

Il modo in cui è finita la sua avventura alla Roma non ha certo aiutato a lasciare un buon ricordo. Monchi, l'uomo che ha fatto le fortune di calciomercato del Siviglia, non è riuscito a installare il suo modello anche nella Capitale.

Forse non ha avuto abbastanza tempo, forse l'Italia non è il posto adatto per una filosofia come quella dello spagnolo. Sta di fatto che le strade si sono separate bruscamente e che a ogni sua intervista Monchi aggiunge qualche nuovo dettaglio nella ricostruzione di quella vicenda.

Serie A, Roma: Monchi e il suo passato che l'ha cambiato

Questo è accaduto anche nel corso del suo incontro con Estadio Deportivo, dove è tornato a parlare della Roma, spiegando che quell'esperienza lo ha aiutato a crescere:

Sono più maturo, so come vivere meglio le sconfitte e le vittorie. Sono più aperto, meno ossessionato dal successo. A Roma ho lavorato duramente e avrò tempo per ringraziarla per quello che mi ha dato e per l’esperienza che ho vissuto.

Poi l'ex dirigente giallorosso ha approfondito il discorso: