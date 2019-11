Il tecnico del Napoli torna sull'episodio molto discusso con l'Atalanta.

di Redazione Fox Sports - 19/11/2019 14:06 | aggiornato 19/11/2019 14:14

Carlo Ancelotti, presente alla riunione a Roma tra il designatore della Can A, Nicola Rizzoli, con calciatori e allenatori di Serie A, ha preso parola per tornare sull'episodio di Napoli-Atalanta, che aveva portato al suo allontanamento.

Al termine di quella partita il tecnico aveva manifestato tutto il suo malumore per quanto successo e lo ha ribadito, sempre con toni pacati, anche in questa circostanza: "Io vorrei sapere se avete sbagliato in Napoli-Atalanta". Alla domanda di Ancelotti, Rizzoli ha risposto che "sì, il gioco andava interrotto senza dubbio". A quel punto è arrivata la replica dell'allenatore:

Dopo che avete ammesso che avete sbagliato, posso anche alzarmi e andarmene. Chi arbitra le partite? Questo è quello che vogliamo sapere. Rocchi arbitra le partite, Orsato arbitra le partite, uno con meno esperienza viene condizionato di più dal Var. Io voglio essere sicuro al 100% che sia l'arbitro ad arbitrare. Il Var deve essere solo uno strumento di supporto.

Serie A, botta e risposta tra Ancelotti e Rizzoli

Di fronte alla considerazione dell'allenatore, Rizzoli ha risposto così:

Siamo d'accordo al 100%. Non possiamo però pensare che tutti gli arbitri siano uguali. Se Rocchi su fa influenzare meno è perché ha più esperienza e personalità.

Ancelotti allora ha ripreso parola:

Non mi sono spiegato. Io accetto l'errore di Giacomelli, in generale dell'arbitro, non accetto quello del Var.