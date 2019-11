Il designatore degli arbitri della Serie A, Nicola Rizzoli, nel corso del Forum Figc tra arbitri, allenatori e giocatori in corso di svolgimento a Roma, ha cercato di spiegare a fondo le questioni riguardanti il Var e le polemiche annesse:

Il Var non nasce per eliminare tutti gli errori, non li può risolvere tutti: se la pensassimo così non finiremmo più. Questo è un incontro che credo sia indispensabile, è uno step importante. L'obiettivo è di essere il più chiari possibili a fronte delle situazioni giuste e sbagliate che possono capitare. Tutte le persone devono restituire credibilità ad uno sport che è indubbiamente il più seguito e il più bello in Italia, e non solo. Dobbiamo cercare tutti insieme di riuscire a capire cosa fare, ma dobbiamo farlo tutti insieme. Per parlare dell'applicazione delle regole, vanno conosciute altrimenti si rischiano polemiche sterili. La mia sensazione è che non tutti abbiano visto quello che abbiamo fatto vedere a Coverciano questa estate e faccio mea culpa per non essere andato nei raduni delle società.