Psg, Thiago Silva racconta il messaggio ricevuto da Ibrahimovic

Bologna, blitz di Di Vaio per Ibra. Ma il Milan non molla

E così Zlatan Ibrahimovic non è dovuto "andare a prenderlo". Per la disperazione dei tifosi del Milan si è limitato a raggiungerlo.

Avevo appena firmato il contratto e lui mi telefonò: "Thiago, andrai davvero al PSG?". Io risposi: "Sì è fatta, ho firmato". Mi disse: "Non scherzo, eh? Se non vai non firmo e, se mi hai mentito, vengo a prenderti...". Zlatan è un ragazzo eccezionale con cui parlo spesso. Ho molto rispetto e ammirazione per lui.

Il loro passaggio dal club rossonero a quello transalpino, tra l'altro, arrivò nella stessa (sportivamente drammatica per i tifosi milanisti) finestra di calciomercato. Prima il brasiliano, poi lo svedese. Due pezzi da novanta che il Milan era stato costretto a cedere per problemi economici.

