Smaltita la lesione tendinea all'adduttore della gamba destra, Henrikh Mkhitaryan è pronto a riconquistarsi una maglia da titolare nella Roma. E intanto l'armeno ha rilasciato un'intervista a FourFourTwo in cui ha affrontato diversi argomenti.

Sulla sua condizione:

Purtroppo mi sono fermato per infortunio. Mi sono concentrato per recuperare nel più breve tempo possibile e nel frattempo imparare l'italiano. Conosco le mie qualità e so che posso dare ancora moltissimo. L'Arsenal ed Emery non credevano più in me e ora sono felice di essere a Roma