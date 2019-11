All'indomani dell'approdo ufficiale di Alex Marquez nel team ufficiale HRC, il fratello Marc ha rilasciato un'intervista alla Dorna per parlare proprio di quello che sarà il suo nuovo compagno di box nella MotoGP 2020:

Quando Honda ha preso in considerazione Alex Marquez come compagno di squadra, me lo hanno chiesto per capire se a me andava bene o no: io ho detto ok, non dirò di no a mio fratello. Da una parte dico che guidare con Alex è veramente un sogno, è incredibile, ma dall'altro lato avrei preferito mio fratello in un altro box, perché so che avrà molta pressione: le persone lo paragoneranno al compagno di squadra. Alex deve essere convinto, dimenticare tutto, lavorare e andare per la sua strada