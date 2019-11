Gli azzurri chiudono il girone a punteggio pieno travolgendo gli avversari a Palermo con le doppiette di Immobile e Zaniolo e le reti Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa: un successo che entra nella storia.

Sarà pur vero che il gruppo J delle qualificazioni a EURO 2020, già apparso tutt'altro che ostico al momento del sorteggio, si è rivelato alla prova del campo ancor più agevole del previsto per l'Italia di Roberto Mancini. Sarà vero che il ct azzurro non ha trovato sulla sua strada la Spagna della situazione, la squadra capace cioè di costringere il suo predecessore, Gian Piero Ventura, a quel maledetto doppio spareggio che sancì la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, una batosta storica per il nostro intero movimento calcistico.

Resta il fatto che dalle ceneri di quella batosta Mancini ha saputo ripartire con un nuovo corso, basato su una precisa proposta tattica e su un'identità di gioco ariosa, frizzante, offensiva, capace di riavvicinare immediatamente un popolo deluso alla Nazionale e poi di conquistarne la fiducia partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, insieme a una fiducia nei propri mezzi che è sfociata nella vittoria da record con cui gli azzurri hanno chiuso il girone, il 9-1 materializzatosi a Palermo che regala speranze inaspettate appena un anno e mezzo fa in vista della rassegna continentale che andrà in scena il prossimo giugno.

L'Italia, stavolta, c'è. E non soltanto come partecipante, com'era del resto noto ormai già da diverse settimane. C'è come possibile vincitrice, almeno come outsider alle spalle di quelle superpotenze con cui ha sempre lottato ad armi pari ma che negli ultimi anni erano sembrate improvvisamente distanti anni luce, irraggiungibili. A sancirlo una vittoria contro un'avversaria tutt'altro che irresistibile, certo, ma che è soltanto l'ultimo atto di un cammino che ha fatto segnare numerosi record e aggiunto certezze a un gruppo che sembrava non averne più. A distanza di due anni e cinque giorni da quel maledetto 0-0 con la Svezia, il punto più basso della loro storia recente, gli azzurri sono definitivamente tornati. E non è una notizia da poco.

Roberto Mancini, il ct chiamato a ricostruire l'Italia dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: lo ha fatto puntando sui giovani e su un gioco propositivo e i risultati, fino a oggi, sono più che positivi.

Il sentore, del resto, lo si era già avuto fin dalla prima giornata, dal netto 2-0 rifilato alla Finlandia con le reti di Barella e Kean che aveva messo in mostra una squadra coraggiosa, giovane e propositiva. Una sensazione che è stata confermata partita dopo partita, nel successivo 6-0 al modesto Liechtenstein - risultato rotondo per una gara giocata senza risparmiarsi a differenza del passato - e soprattutto nelle vittorie contro la Grecia in trasferta, un 3-0 senza discussioni, e in rimonta contro la Bosnia di Edin Dzeko. Il 9-1 con cui gli azzurri hanno schiantato un'Armenia oggettivamente inguardabile non deve dunque essere giudicato da solo, ma come ciliegina sulla torta di una campagna vincente e capace di regalare numerosi record.

Per prima cosa le vittorie: l'Italia chiude con 10 vittorie in altrettante partite, come non era mai accaduto nella sua storia di qualificazioni a Mondiali ed Europei. Lo ha fatto incassando appena 4 gol e mettendone a segno ben 37, reti equamente distribuite nel corso del girone tra numerosi protagonisti: dal ritrovato Immobile, finalmente produttivo anche in maglia azzurra, a Belotti passando per Jorginho e Insigne, giovani come Kean, Barella e Zaniolo, più giovane marcatore di sempre per la Roma con la maglia della Nazionale.

Gloria personale anche per Romagnoli, Orsolini e Chiesa, a segno contro l'Armenia in una partita che come sottolinea Opta Paolo su Twitter mai aveva visto prima ben 7 azzurri iscriversi al tabellino dei marcatori. C'è di più: se solitamente contro avversari di modesta caratura l'Italia ci aveva abituato a passeggiare, limitando l'impegno al minimo sindacale, nel suo nuovo corso Mancini ha voluto imprimere la mentalità tipica delle grandi squadre, capaci di annichilire avversari troppo modesti. La riprova è il fatto che prima del 9-1 rifilato all'Armenia la Nazionale non segnava 9 reti addirittura da più di 70 anni.

9 - Per la prima volta da agosto del 1948 l’#Italia ha realizzato almeno nove gol in un singolo match (9-0 vs USA alle Olimpiadi); soltanto nel giugno del 1928 fece meglio (11-3 contro l’Egitto). Champagne.#ItaliaArmenia @Vivo_Azzurro — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2019

71, per la precisione: il 2 agosto del 1948 l'Italia batteva gli Stati Uniti 9-0 nel primo turno di un torneo olimpico che poi sarebbe stato vinto dalla Svezia dei futuri "italiani" Gren, Nordahl e Liedholm. Si tratta ancora oggi della vittoria più netta nella storia della Nazionale, che prima di allora soltanto in un'occasione aveva segnato più di 9 gol nell'11-3 rifilato all'Egitto, gara valida per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1928 ad Amsterdam. Allora erano andati a segno Schiavio, Magnozzi, Banchero e Baloncieri, leggende di un calcio distante quasi un secolo da quello odierno.

È presto per dire che l'Italia è tornata tra le grandi d'Europa e del mondo? È azzardato affermare che gli azzurri devono essere inseriti nel novero delle squadre favorite per la vittoria di EURO 2020? La sensazione è che si, i tempi non sono ancora maturi e manca la prova del nove contro realtà conclamate, capaci di schierare in campo undici giocatori di livello uguale e superiore ai nostri. Il percorso intrapreso da Roberto Mancini è appena agli inizi e si pone come obiettivo i Mondiali del 2022 in Qatar, appuntamento da non mancare assolutamente e, come insegna la storia recente, tutt'altro che scontato, ma certo è che i risultati ottenuti fino a oggi meritano rispetto e fiducia.

L'Italia c'è, ci crede, è giovane e ha voglia di stupire. Forse non basterà per mettere sotto le grandi d'Europa il prossimo giugno, ma è possibile affermare già da oggi che chiunque vorrà vincere dovrà fare i conti con gli azzurri. E che se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, se non perderà di visto la strada tracciata dal suo commissario tecnico la Nazionale sembra davvero destinata nei prossimi anni a un futuro luminoso.