Solo pochi giorni fa si è dimesso da commissario tecnico della Cina, oggi Marcello Lippi torna a parlare e lo fa a margine del Premio Viareggio Sport Gherardo Gioè:

Non ho nessuna voglia di tornare in panchina di un club, non lo farò mai più. Per di più in Italia. Non mi piace guadagnare tanti soldi senza meritarli. In Cina sono stato benissimo per otto anni, prima in un club e poi nella nazionale. Avevo finito dopo la Coppa d'Asia del 2018, ma il presidente Xi Jinping quando è venuto in Italia mi ha chiesto di tornare. Così mi hanno chiamato e coinvolto di nuovo. Ora mi sono reso conto di non essere in grado di ripagare la grande stima nei miei confronti, perché non ci sono gli elementi naturali per far bene, così ho preferito andar via