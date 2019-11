Gaetano Miccichè si dimette dalla presidenza della Lega Calcio Serie A: a ottobre la Procura della FIGC aveva aperto un'indagine sulla regolarità della sua elezione.

di Redazione Fox Sports - 19/11/2019 15:15 | aggiornato 19/11/2019 15:41

Ora è ufficiale: Gaetano Miccichè si è dimesso da presidente della Lega Calcio di Serie A (era in carica dal 19 marzo del 2018) e lascerà ora il posto a un commissario. Questa la clamorosa notizia dell'ultima ora. Miccichè ha comunicato la sua decisione dopo aver parlato con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e non l'ha cambiata nonostante i grandi club abbiano provato a convincerlo a restare.

In attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A, si ipotizza che Micciché abbia deciso di dimettersi per la presunta irregolarità dell'assemblea del 19 marzo 2019 con la quale venne eletto come presidente della Lega A. Proprio su questo, nell'ottobre scorso, la Procura della federcalcio ha aperto un'indagine.

Lega Calcio Serie A, Miccichè si dimette dalla presidenza: "Inaccettabile quanto uscito sui giornali"

Queste le parole di Miccichè: