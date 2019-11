Kluivert parla della scelta di de Ligt di andare alla Juventus

Juventus, infortunio per de Ligt: out contro la Lokomotiv Mosca

Abidal: "De Ligt non è al Barcellona perché non ha il posto garantito"

Juventus, infortunio per de Ligt: out contro la Lokomotiv Mosca

Abidal: "De Ligt non è al Barcellona perché non ha il posto garantito"

Il dirigente del club catalano lo ha raccontato in un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo in cui ha parlato dell'argomento e spiegato il suo personale punto di vista, ribadendo come non abbia tentato un'opera di persuasione pro-Barça quando il ragazzo era ancora all'Ajax:

Il difensore olandese ha scelto di trasferirsi alla Juventus in estate, scegliendo la prospettiva bianconera rispetto alla nutrita concorrenza, dallo stesso Barcellona al Manchester United. Ecco, dopo questi primi mesi di ambientamento in Serie A, secondo Kluivert il giocatore avrebbe ripensato alla decisione della scorsa estate con un pizzico di rammarico.

Il suo è un parere personale, non certo una realtà assodata. Ma le parole di Patrick Kluivert sono comunque da tenere in considerazione, perché oltre a essere un addetto ai lavori ben dentro le dinamiche del Barcellona (di cui è attuale responsabile del settore giovanile) e pure un connazionale illustre di Matthijs de Ligt .

Secondo il dirigente dei catalani l'olandese non è così convinto di aver fatto la scelta giusta in estate.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK