Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non ci sono state polemiche, sapete che a nessuno piace essere sostituito. Ho cercato di aiutare la Juventus anche da infortunato, a nessuno piace uscire ma capisco dato che non stavo bene. Anche col Portogallo mi sono sacrificato perché se non avessimo vinto queste due partite rischiavamo di essere eliminati

Successivamente CR7, forse proprio per il colloquio avuto con Nedved, ha fatto dietrofront in zona mista confermando le parole di Sarri:

A raccontarlo è Tuttosport, secondo cui Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto la telefonata del vicepresidente bianconero Pavel Nedved mentre era in ritiro con la nazionale lusitana. Un chiamata che è servita per fare chiarezza su quanto successo nella gara contro il Milan.

Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi alla Continassa dopo aver segnato quattro gol in due partite col Portogallo e aver conquistato il pass per i prossimi Europei. Ora nel mirino del numero 7 c'è la partita tra Juventus e Atalanta in programma sabato 23 novembre alle ore 15 all'Atleti Azzurri d'Italia. E intanto spunta un retroscena risalante ai giorni scorsi.

