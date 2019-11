Dopo la rotondissima vittoria per 9-1 contro l'Armenia nell'ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato così a Rai Sport:

È stata una bella serata, l’ultima delle qualificazioni. A volte non giochi bene se non sei concentrato, ma oggi non è successo. L'abbiamo affrontata bene, abbiamo fatto tanti gol e non se ne fanno nove a caso in una gara internazionale. I ragazzi hanno dato tutto. Se questa è la mia annata migliore? Solo se si vincerà qualcosa...