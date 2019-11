Il titolo calcistico targato EA Sports si aggiorna nuovamente, risolvendo parecchi bug e sistemando qualcosa sia tra le proprie modalità regine che sul gameplay.

di Massimiliano Rincione - 19/11/2019 21:11 | aggiornato 19/11/2019 21:16

Buone notizie per tutti gli utenti di FIFA 20! Nelle scorse ore, infatti, è arrivata una nuova patch per il titolo calcistico targato EA Sports, che con la versione 1.08 promette di risolvere tutta una serie di bug, suddivisi tra le varie modalità, che attualmente affliggono il gioco. Davvero tante, stavolta, le migliorie e i fix su tanti aspetti del gioco, dal gameplay generale alle varie modalità come FIFA Ultimate Team e Volta Football, feature introdotta proprio quest'anno e che ha riproposto il calcio di strada tanto caro ai vecchi appassionati di FIFA Street in una chiave più moderna e attuale.

Soffermandoci nello specifico su alcune delle migliorie del gameplay, possiamo senza dubbio notare come siano stati ridotti impatto della velocità del pallone e della velocità di caduta dello stesso su ogni tipo di conclusione scagliato da dentro l'area. Migliorata, invece, l'accuratezza dei passaggi rasoterra quando eseguiti in contesti di gioco facile, ovvero in assenza di pressing avversario o quando lo stesso viene eseguito da angolazioni e distanze ragionevoli. Modifica che, però, non è stata applicata e che non influirà sui passaggi filtranti e su quelli morbidi. Sul fronte Ultimate Team di FIFA 20, invece, sono stati diversi i correttivi soprattutto sull'interfaccia Squad Battles.

Aggiunto, tra le altre cose, un indicatore delle sfide disputate nella schermata selezione avversario della modalità in questione: questo score indicherà le prime 40 partite disputate/saltate nella competizione. Giocate quelle, o skippate, non vi sarà alcun impatto sul punteggio settimanale fino alla prossima edizione delle Squad Battles. Sulla selezione dei kit, invece, è stato risolto il problema che portava ad un caricamento in frangenti diversi di elementi giocatore ed interfaccia utente. Corretto anche il bug visivo dello stemma FUT Champions errato nell'hub Ultimate Team. Sul fronte Volta, è stato finalmente risolto il problema che portava all'inaccesibilità del menù gestione squadra durante le gare di sopravvivenza, così come il glitch sulla mancata visualizzazione del nome di un marcatore al calcio d'inizio successivo ad una rete. Finalmente visualizzabile, infine, la giacca Open Winter FC.

EA Sports Anche Ultimate Team, con la patch 1.08, ha potuto godere di diverse migliorie soprattutto su Squad Battles.

FIFA 20: il resto delle migliorie dopo l'aggiornamento

Tra le altre varie aggiunzioni/nuove features di FIFA 20, impossibile non segnalare anche i nuovi 29 volti pronti a fare il loro esordio dopo un aggiornamento rose del server. Visualizzabili, su calcio d'inizio, le frecce della forma live in gestione squadra prima di un match, mentre anche i problemi visivi dopo un entra-esci-rientra in gestione squadra sono stati corretti. Per il resto delle altre migliorie, che coinvolgono anche altre modalità del titolo, vi consigliamo comunque di consultare le Pitch Notes rilasciate dagli sviluppatori nel sito ufficiale di EA Sports.