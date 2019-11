L'Italia di Nicolato batte l'Armenia 6-0 in una gara condizionata e ritardata dal maltempo. A segno due volte Kean, prima firma in Under 21 per Pinamonti.

di MarcoValerio Bava - 19/11/2019 22:49 | aggiornato 19/11/2019 22:55

L'Italia batte l'Armenia in una gara cominciata con due ore e mezzo di ritardo a causa di un campo reso pesantissimo dalle abbondanti piogge cadute su Catania. Finisce 6-0 ed è un successo d'oro in ottica qualificazione agli Europei under 21 per i ragazzi di Nicolato. Un risultato che ricorda quello di ieri maturato a Palermo per meriti della nazionale maggiore. L'arbitro, Stephanie Frappart, dopo diversi sopralluoghi, decide che si può giocare e gli azzurrini sono subito in pressione sull'avversario. Aslanyan dice no a Pinamonti, ma il tridente formato dal nove e da Cutrone e Kean è davvero troppo per la difesa armena che capitola per la prima volta al quarto d'ora: lancio di Zanellato per Kean che s'invola e firma l'1-0.

Replica Pinamonti al suo primo centro con la maglia dell'Under 21. Quello italiano è un dominio, interrotto solo da un paio di conclusioni che Carnesecchi disinnesca bene, e così nel finale di tempo arriva anche il tris firmato ancora da Kean che è lesto a ribadire in porta la respinta del portiere avversario sul diagonale di Cutrone. Primi minuti di ripresa non semplici, per via della reazione armena e allora Carnesecchi è fenomenale nella parata su Bichakhchyan.

Ma gli armeni si scoprono e l'Italia può colpire con Zanellato che arriva a rimorchio e rende inutile la bella parata di Aslanyan su Cutrone. Nicolato fa uscire Pinamonti ed entrare Scamacca e la punta dell'Ascoli ci mette trenta secondi per apporre la sua firma sulla partita. Lo show azzurro non si ferma e al 65' arriva anche il 6-0 di Del Prato che si traveste da trequartista e batte Aslanyan con un destro affilato dai venti metri. Quella azzurra è una vittoria importante, perché è vero che gli azzurrini rimangono sotto di tre punti rispetto all'Irlanda capolista nel girone e vittoriosa contro la Svezia, ma è altrettanto vero che i verdi hanno due gare in più rispetto ai ragazzi di Nicolato e che gli svedesi (sulla carta tra i più temibili concorrenti nel raggruppamento) sono ora lontani sette punti.

Con due ore e mezzo di ritardo, per via delle abbondanti pioggia che insistito su Catania, comincia la gara. Italia con il tridente pesante formato da Kean, Cutrone e Pinamonti. Azzurrini vicinissimi al gol dopo sei minuti, con Pinamonti che gira di prima intenzione la sponda di Kean, ma Aslanyan è reattivo e respinge. Poco dopo ci prova anche Adjapong, ma il suo destro finisce alto. Molto corti i ragazzi di Nicolato, riescono a coprire bene il campo, nonostante le difficoltà causate dal fango e l'acqua che rendono il terreno di gioco non un tappeto agevole sul quale muoversi.

Ma come accaduto contro l'Islanda, ecco che l'Italia a volte cala la concentrazione e allora Carnesecchi deve superarsi per deviare il tiro di Bichakhchyan che s'era inserito tra Ranieri e Sala. Capovolgimento di fronte e Zanellato trova Kean che può scattare e andare solo in campo aperto, l'attaccante dell'Everton arriva davanti ad Aslanyan le o batte con un rasoterra potente che s'infila sotto alle gambe del portiere dell'Armenia. La selezione di Lozano Flores è in confusione e rischia di capitolare ancora, ma Mkrtchyan in scivolata nega a Cutrone la gioia del gol.

Rete che però tarda solo qualche minuto, la firma è di Andre Pinamonti che controlla un tiro-cross di Sala e gira di sinistro senza lasciare scapo al portiere armeno. Primo gol in Under 21 per l'attaccante del Genoa. Italia in fiducia, così si possono provare anche giocate di fino e Cutrone tenta di regalare al Massimino un gol straordinario, ma il suo colpo di tacco è intercettato da un difensore a pochi passi dalla linea. L'Armenia reagisce intorno alla mezzora, azione prolungata che porta al tiro Bichakhchyan che impegna Carnesecchi attento però a deviare in angolo. L'Italia però quando attacca è sempre pericolosa e Aslanyan deve superarsi per alzare in corner il destro di Pinamonti. È il preludio al tris che porta ancora la firma di Kean che ribadisce in rete dopo la parata dell'estremo difensore armeno sul diagonale di Cutrone. L'attaccante del Wolverhampton è scatenato e soprattutto cerca disperatamente la rete personale, ma Aslanyan dice ancora no.

La ripresa

In avvio di secondo tempo, Italia un po' distratta, rilassata da un risultato rassicurante e l'Armenia si affaccia pericolosamente in avanti e allora Carnesecchi è prodigioso sul tiro ravvicinato di Bichakhchyan. A caccia del gol della bandiera, però, gli ospiti si scoprono e vengono puniti da Zanellato che insacca dopo la respinta di Aslanyan sul tiro di Cutrone. Nicolato allora fa ruotare un po' i suoi: escono Sala e Pinamonti ed entrano Tripaldelli e Scamacca.

E proprio il centravanti dell'Ascoli, appena entrato, mette subito la sua firma sul match con un gran colpo di testa che non lascia possibilità d'intervento al portiere avversario. Da segnalare il cross perfetto di Cutrone. C'è spazio anche per Bettella e Maistro che prendono il posto di Zanellato e Ranieri. Gli azzurrini non si fermano, continuano a macinare gioco e allora alla lista dei marcatori s'aggiunge anche Del Prato che fa tutto da solo, arriva ai venti metri e fa partire un destro angolato che Aslanyan non riesce a deviare.

Chi non s'è ancora unito alla compagnia dei goleador di giornata è Cutrone che ci prova in tutti i modi a segnare, ma al 67' il suo mancino termina la corsa sull'esterno della rete. L'ex Milan ci prova di testa, ma Grigoryan - portiere appena entrato al posto di Aslanyan - riesce ad alzare in corner. Il finale è pura e semplice gestione per i ragazzi di Nicolato che portano a casa un successo importante e rimangono a -3 dall'Irlanda capolista del girone che, però, ha due partite in più rispetto all'Italia.