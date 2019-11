Euro 2020, Ramsey stacca il pass per il Galles. Gnabry beffa l'Olanda

Il centrocampista bianconero regala alla sua Nazionale l'ultimo posto disponibile per Euro 2020 piegando l'Ungheria nello scontro diretto del Girone E. La Germania dilaga con l'Irlanda del Nord e condanna gli Oranje al secondo posto.

19/11/2019

Serata di verdetti finali per le qualificazioni a Euro 2020. Quello che interessa di più agli azzurri di Roberto Mancini è legato al girone C, dove Germania e Olanda, già qualificate, si contendevano il primato negli ultimi novanta minuti. La selezione di Low, con Emre Can titolare, va sotto a Francoforte con l’Irlanda del Nord, ma rimonta 6-1 con la tripletta di Gnabry (che fa tredici centri in tredici partite), la doppietta di Goretzka e il gol di Brandt e si aggiudica vetta e testa di serie. Brutta notizia per l’Italia che potrà ritrovarsi accoppiata alla Francia di Mbappé (seconda fascia) e al Portogallo di Cristiano Ronaldo e Joao Felix nella fase finale. Speranze di primo posto vanificate per gli Oranje di Koeman che battono l’Estonia 5-0 (6’, 66’, 79’ Wijnaldum, 19’ Ake, 87' Boadu), ma possono solo recriminare contro se stessi per il brutto 0-0 di Belfast di tre giorni fa. Con una vittoria contro i nordirlandesi il primo posto sarebbe stato una certezza.



Arriva, invece, dal gruppo E, il nome dell’ultima qualificata diretta a Euro 2020. A staccare il pass assieme alla Croazia, questa sera a riposo, è il Galles di Bale e Ramsey che vince lo scontro diretto con l’Ungheria del c.t. italiano Marco Rossi a Cardiff. Decisiva è proprio una doppietta del centrocampista bianconero, prima con un’incornata sul bel cross dell’ex Tottenham e poi con una bordata sotto la traversa. La Slovacchia fa il suo dovere battendo l’Azerbaigian ultimo (firme di Bozenik e dell’ex Napoli, Marek Hamsik), ma non basta.



Nel girone I vittorie schiaccianti delle due qualificate. Il Belgio di Lukaku, già saldamente al primo posto, dà una lezione a Cipro davanti al proprio pubblico. A Bruxelles passa a sorpresa in vantaggio la formazione cipriota con Ioannou che al 14’ beffa di prima intenzione Mignolet, ma poi il gap qualitativo si fa sentire: le doppietta di De Bruyne e di Benteke, il gol di Carrasco e l’autorete di Christoforou fanno chiudere a 40 le marcature dei Diavoli Rossi, squadra più prolifica del percorso verso gli Europei. La seconda? L’Italia del Mancio con 37 centri. La Russia di Cercesov, invece, strapazza il fanalino di coda San Marino 5-0, con i gol di Kuzyaev, Petrov, Miranchuk, Ionov e Komlichenko e certifica il secondo posto. Chiude il quadro del girone la vittoria in rimonta della Scozia contro il Kazakistan per 3-1.



Infine nel gruppo G la Polonia di Piatek festeggia il primato con un successo per 3-2 sulla Slovenia grazie alle marcature di Szymanski, Goralski e del “solito” Lewandowski. Inutile il temporaneo pareggio firmato da Matavz e dall’atalantino Ilicic. L’altra qualificata del girone, l’Austria, cade in casa della modesta Lettonia, fin qui a quota 0, con il sigillo di Oss al 65’. La Macedonia del Nord, patria di Elmas, chiude con una vittoria su Israele grazie a una rete di Nikolov.

