Caso Elmas, ct Macedonia contro il Napoli

Dal ritiro della sua nazionale macedone, il giocatore del Napoli Eljif Elmas aveva risposto anche a domande riguardo la situazione nel club. Dichiarazioni semplici, senza entrare nell'argomento dell'ammutinamento o altro. Il giocatore arrivato in estate in Serie A si era limitato a dire la sua sulla corsa Scudetto, ribadendo come il desiderio della squadra sia quello di crederci ancora nonostante il ritardo in classifica.

Insomma, niente di sconvolgente, ma subito dopo era arrivato il Tweet da parte del Napoli, che sottolineava come quelle parole non fossero autorizzate, oltre a rappresentare una violazione del silenzio stampa imposto dalla società.

La decisione del club di Serie A non è piaciuta al ct della Macedonia Igor Angelovski, che lo ha fatto notare nel corso della sua intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo:

Non sta a me commentare la decisione del Napoli, ma onestamente credo che non sia stato corretto. Elmas è un professionista e quando viene in Nazionale i giornalisti qui gli chiedono della sua esperienza in azzurro e credo non abbia detto nulla di sbagliato. La decisione per me non è stata corretta, ma Elif la ha accettata con grande professionalità. So come il ragazzo parla della città di Napoli, della sua gente e del club, è molto contento di essere lì, ma per me è stata una decisione poco corretta quella della società. Elif è deluso? No, ma solo perché ha un carattere molto forte. Non credo si sia sentito ferito dal comunicato del Napoli, è un tipo tosto e con una personalità ben chiara. Lui è un professionista e come tale ha diritto di rispondere ai giornalisti in Nazionale.