Il capitano bianconero: "Ci vorrà tempo per il mio rientro ma il recupero procede bene. Sogno la Champions League".

di Daniele Minuti - 19/11/2019 16:34 | aggiornato 19/11/2019 16:38

La Juventus e la Nazionale italiana stanno sicuramente vivendo un grande momento con i bianconeri primi sia in campionato che nel loro girone di Champions League e gli Azzurri qualificati a Euro 2020 dopo aver letteralmente dominato il girone, vincendo a punteggio pieno. E questi risultati sono ancora più impressionanti se si pensa che sono arrivati senza una colonna come Giorgio Chiellini.

Il difensore centrale ha giocato infatti soltanto una partita in stagione (quella vinta dai campioni d'Italia a Parma proprio con una rete del numero 3), prima dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo terrà fuori ancora per qualche mese.

La miriade di difensori italiani pronti a sostituirlo in Nazionale e la crescita di De Ligt a Torino hanno permesso di sopperire alla mancanza di Chiellini che però è convinto di poter rientrare in piena forma prima della fine della stagione in corso. E chissà, di poter anche andare all'Europeo.

Chiellini parla del suo ritorno dall'infortunio

Juventus, Chiellini: "Torno a marzo, sogno la Champions"

Intervenuto telefonicamente durante la cerimonia per il Premio Maestrelli, Chiellini ha parlato delle sue condizioni fisiche dando però anche le sue impressioni sull'ottimo inizio di annata della sua Juventus anche senza di lui.

I miei compagni stanno facendo bene anche senza di me ma spero comunque di aiutarli in questa stagione. Le mie condizioni? Il recupero va bene ma ci vorrà ancora tempo, spero di tornare fra febbraio e marzo. La Champions League? Speriamo sempre sia l'anno buono ma prima dobbiamo arrivare in primavera nelle migliori condizioni.

In ultimo un commento sull'Italia che ieri ha travolto l'Armenia per 9-1 chiudendo il girone di qualificazione a Euro 2020 da prima in classifica e a punteggio pieno. Un risultato che secondo Chiellini è merito soprattutto del nuovo commissario tecnico.