Da Olsen a Sadiq, sono 14 i giallorossi in prestito che, se venduti o riscattati, possono portare soldi in cassa. E così riscattare Smalling è più semplice.

di Franco Borghese - 19/11/2019 11:27 | aggiornato 19/11/2019 11:31

Dal prestito al riscatto, sia in entrata che in uscita. L'obiettivo della Roma, prima che si apra il calciomercato estivo, è questo: piazzare quei giocatori che sono stati temporaneamente sistemati in giro per l'Europa e con quei soldi riscattare gli atleti arrivati in prestito. Uno su tutti: Chris Smalling, per il quale i giallorossi hanno già intavolato una trattativa con il Manchester United, club che detiene il cartellino del difensore inglese. Ma andiamo con ordine.

Sono ben 14 i giocatori che la Roma ha mandato a giocare altrove, a volte per scelta ed altre per necessità. Questi calciatori possono portare nelle casse qualcosa come 70 milioni di euro, pronti appunto a essere reinvestiti sul calciomercato e rinforzare ulteriormente la rosa. Alcuni di loro nella capitale hanno deluso, ma ora si stanno rilanciando. Si guardi l'esempio di Robin Olsen, tra gli artefici del miracolo Cagliari. Con Pau Lopez che alla Roma sta facendo bene l'obiettivo è vendere il portiere svedese (al Cagliari o all'estero) per circa 10 milioni.

Storia diversa quella di Steven Nzonzi, il cui prestito biennale al Galatasaray (i turchi pagheranno altri 500mila euro a giugno) potrebbe essere coronato dal riscatto, come fonti turche in questi giorni stanno confermando. Per il francese servono altri 16 milioni, e stiamo già a 26. Chi sta soffrendo a imporsi è Patrik Schick: l'attaccante ceco al Lipsia non sta trovando lo spazio che sperava. Il problema è che è proprio lui che garantirebbe la maggior parte del tesoretto (circa 28 milioni). Serve una seconda parte di stagione all’altezza delle sue potenzialità, se la caviglia smetterà di tormentarlo. Opposta la situazione di Gregoire Defrel, che il Sassuolo riscatterà per 10 milioni.

Il riscatto di Schick da parte del Lipsia è stata fissata a 28 milioni durante l'ultimo calciomercato

Calciomercato Roma, i giocatori in prestito valgono un tesoretto

In Olanda sta facendo bene Rick Karsdorp, che il Feyenoord potrebbe decidere di riscattare. Maxime Gonalons resterà probabilmente al Granada: il club spagnolo lo vuole confermare e per farlo basterà pagare i 4 milioni pattuiti la scorsa estate. La Roma spera di piazzare anche Ante Coric: Se l’Almeria, dove è in prestito, fosse promossa nella massima serie spagnola (attualmente è terzo in classifica), il riscatto a 6 milioni sarebbe obbligatorio.

Può dare una mano l'operazione di calciomercato legata a Bruno Peres: la Roma lo aveva prestato al San Paolo, che a sua volta lo aveva girato al Recife. Il 31 dicembre questa giostra dovrebbe terminare col ritorno del brasiliano in giallorosso. L'intenzione è quella di cederlo a gennaio a titolo definitivo. Ci sono infine le operazioni minori che però aiutano a fare cassa: Umar Sadiq (il riscatto del Partizan Belgrado varrebbe 1,7 milioni) si sta mettendo in luce anche in Europa e verosimilmente verrà confermato. Lo stesso destino attende Zan Celar (Cittadella), Matias Nani (Central Cordoba), Lorenzo Valeau (Imolese), Stefano Greco (Vibonese) e Keba Coly (Rende). Dal prestito al riscatto, prima in uscita, poi in entrata. La Roma si sta attrezzando.