Gli azzurri sono pronti a frenare i tentativi di Barcellona e Real Madrid. Nuovo accordo con durata sino al 2025, presto l’appuntamento decisivo.

di Francesco Maria Bizzarri - 19/11/2019 12:23 | aggiornato 19/11/2019 12:27

Le voci di calciomercato hanno fatto passare all’offensiva il Napoli. Accelerata sul rinnovo di Fabian Ruiz, perché dalla Spagna Barcellona e Real Madrid vogliono fare sul serio in vista della prossima stagione. Il centrocampista piace, e tanto, ai due top club iberici. Le voci di un no sul nuovo contratto avevano fatto scatenare i media spagnoli. Adesso De Laurentiis alza il muro.

Rinnovo e super clausola da 180 milioni di euro, praticamente 30 in più di quella di Koulibaly. Un’enormità, anche se nel calcio di oggi abbiamo già visto società spendere certe cifre. Però è un “riparo” che gli azzurri vogliono mettere: in caso di cessione obbligata, nelle casse andrebbe un tesoro.

L’ex Betis Siviglia, secondo il Corriere dello Sport, oggi è più vicino a firmare con il Napoli. È arrivato nel 2018 per 30 milioni (clausola pagata agli andalusi), al San Paolo è cresciuto in maniera incredibile diventando uno dei migliori centrocampisti in Europa.

È tempo di stringere per allontanare certe sirene di calciomercato. Il Napoli ha una priorità in questo finale d’anno: chiudere il rinnovo di Fabian Ruiz. L’attuale contratto con ingaggio da 1,8 milioni più bonus scade nel 2023. Serve un accordo più lungo e un ritocco allo stipendio per allontanare la concorrenza. Barcellona e Real Madrid sono sulle sue tracce da tempo. Soprattutto i blaugrana, che con il direttore tecnico Abidal lo hanno seguito molto da vicino.

De Laurentiis e il procuratore dello spagnolo Alvaro Torres, si sono incontrati spesso. Fabian e il Napoli sono più vicini per rinnovare sino al 2025. C’è ancora distanza tra offerta e richiesta, servirà altro tempo, fa parte del gioco. Il patron azzurro ha comunque studiato una gabbia dorata intorno al centrocampista: clausola rescissoria da 180 milioni di euro. Una cifra record per togliere un po’ di voglia a Barça e Real, che seguono la vicenda rinnovo da vicino. Trattare con il Napoli è sempre cosa ardua, con una clausola così ancora di più.