Non solo Mandzukic. Woodword pronto a fare follie per regalare già in inverno i due talenti classe 2000 a Solskjaer. Sul piatto oltre 200 milioni di euro.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 19/11/2019 09:26 | aggiornato 19/11/2019 09:32

Risollevare una stagione nata sotto auspici disgraziati non è mai facile, men che meno se ti chiami Manchester United. I Red Devils, a soli tre mesi dall'inizio della Premier League, si trovano a distanza siderale dalle posizioni che contano e, a oggi, è davvero complicato pensare che possano recuperare a tal punto da rientrare in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Ma questa partenza sotto tono non sorprende: d'altronde il mercato estivo è stata una delusione su tutti i fronti, con la ciliegina - in negativo, ovviamente - della cessione di Romelu Lukaku, che la dirigenza inglese ha deciso deliberatamente di non rimpiazzare.

Martial e Rashford, almeno sulla carta, davano garanzie, ma la realtà è che la squadra di Solskjaer sta facendo una fatica immane in chiave realizzativa, a tal punto che il manager norvegese cammin facendo ha dovuto buttare nella mischia perfino il giovanissimo Mason Greenwood. Per provare a risalire la china servono quindi gol, possibilmente tanti, e soprattutto gente di caratura superiore rispetto a quella presente attualmente in rosa.

Per mesi si è parlato del possibile arrivo di Mario Mandzukic: l'attaccante croato, finito ai margini della Juventus, è considerato la pedina ideale per dare un po' di spessore al reparto avanzato, al quale aggiungerebbe fisico e centimetri. I rapporti con i bianconeri sono peraltro ottimi e, in queste settimane, si è addirittura ipotizzata una sua partenza verso l'Inghilterra già nel mese di dicembre, in modo da potersi allenare con i nuovi compagni prima di formalizzare il vincolo, con la firma che sarebbe arrivata nei primi giorni dell'anno nuovo. Mandzukic rimane un obiettivo primario, ma ora i Red Devils se la devono vedere con la concorrenza del Borussia Dortmund, che già lo aveva cercato in estate.

Erling Braut Haaland, stella del Salisburgo: il bomber norvegese sta giocando una stagione su livelli assoluti, a tal punto che tante big europee si sono già fatte avanti per strapparlo ai Tori.

Manchester United, follie di mercato: pronti più di 200 milioni per due giocatori

A questo punto sarà il presidente Ed Woodword, padre padrone del Manchester United, a scendere in campo in prima persona. Il plenipotenziario proprietario del club ha deciso di sfoderare l'artiglieria pesante e, in vista del mercato di gennaio, potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore ai 200 milioni di euro per finanziare un paio di arrivi per l'attacco. Se dovesse saltare l'acquisto di Mandzukic, che rimane comunque una delle priorità del club, ecco che lo United si butterebbe su Erling Braut Haaland, stella norvegese classe 2000 del Salisburgo. Rispetto allo juventino, il talento scandinavo rappresenterebbe un grande investimento in chiave futura.

A 19 anni Haaland sta stupendo l'Europa intera, come testimoniano le statistiche personali messe insieme fino a oggi: in 18 partite disputate tra campionato, coppa austriaca e Champions League, il bomber dei Tori ha segnato la bellezza di 26 gol, 7 dei quali sono arrivati proprio nell'Europa che conta, in cui ha avuto un impatto devastante, a tratti bullizzando difensori del calibro di Koulibaly e van Dijk. Il Salisburgo lo valuta già 100 milioni di euro tondi tondi, ovvero venti volte la cifra pagata meno di un anno fa per acquistarlo dai norvegesi del Molde.

Ma Woodword ha in progetto un'altra grande operazione, di quelle che - seppure indirettamente - andrebbe a indispettire i cugini del City. Non è infatti un mistero che i Red Devils seguano da tempo Jadon Sancho, un altro dei post millennial più incisivi in circolazione. L'esterno inglese, che di recente si è preso la titolarità anche in nazionale, è nato a Londra ma si è affermato nelle giovanili dei Citizens, prima di approdare per meno di 10 milioni di euro al Borussia Dortmund. Secondo le ultime indiscrezioni, per portarlo sulla sponda rossa di Manchester, la dirigenza sarebbe disposta a spendere i 120 milioni richiesti dai gialloneri.

Una cifra sicuramente alta, ma nemmeno troppo se consideriamo le prospettive di crescita ancora inesplorate del ragazzo. Di certo la rosa andrà in qualche modo rimpolpata, sia a livello numerico che qualitativo. Haaland e Sancho sono due profili pronti da sfruttare nel presente, ma anche con grandi prospettive future. Occorre spendere e bisogna fare in fretta, magari sacrificando un pezzo grosso (Pogba?), in modo da mettere da parte un gruzzoletto utile per rivoluzionare una squadra che, da qui in poi, non potrà più permettersi altre stagioni di transizione.