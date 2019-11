Altra tegola per la Juventus: lesione all'adduttore per Alex Sandro

Brasile campione del mondo Under 17: vittoria in rimonta sul Messico

Nessun problema per il Brasile. Nell'amichevole giocata contro la Corea del Sud allo Stadio Mohammed Bin Zayed di Abu Dhabi. La Seleção del commissario tecnico Tite si è imposta per 3-0 grazie alle reti di Paquetà, Coutinho e Danilo. Il giocatore del Milan e quello della Juventus sono stati entrambi schierati dal 1'.

