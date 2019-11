Le parole del difensore dei bergamaschi in vista della sfida contro la Juventus.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/11/2019 12:30 | aggiornato 19/11/2019 19:35

In vista di Atalanta-Juventus, match della 13esima giornata di Serie A in programma sabato 23 novembre alle ore 15 al Gewiss Stadium, ha parlato il difensore della Dea José Luis Palomino a BergamoTv:

Non abbiamo paura di Cristiano Ronaldo. Ma dovremo fare attenzione, è una squadra con tanti giocatori d'esperienza. Riprendiamo in campionato con una partita importante, speriamo di affrontarla al meglio. È vero che giochiamo in casa, vogliamo fare una buona partita. Noi vogliamo rimanere in gara e fare il nostro gioco

Su Zapata:

Si è allenato con noi e sembra stia bene, è vicino al rientro. Duvan per noi è importante per superare un periodo in cui non siamo stati al meglio, sarà una settimana importante

Sul gioco di Gasperini:

Noi un po’ incoscienti? Non è facile, ma a noi piace. Abbiamo la palla e possiamo iniziare il gioco. Arriviamo anche fino a centrocampo, a me piace giocare così

Sulla Champions League:

Dopo il pareggio con il City abbiamo preso fiducia. Mancano due gare importanti e vogliamo giocare ancora in Champions. La Dinamo è organizzata. Sappiamo che dobbiamo vincere. Stiamo tutti bene e possiamo fare meglio

Sulla Nazionale: