Acceso botta e risposta tra la stella del Barcellona e l'attaccante del PSG.

di Redazione Fox Sports - 19/11/2019 00:10

L'amichevole di lusso tra Argentina e Uruguay, andata in scena allo Stadio Bloomfield di Tel-Aviv, è terminata 2-2 in virtù delle reti segnate da Cavani, Aguero, Suarez e Messi. Nonostante in palio non ci fosse nulla, ci sono stati momenti di tensione. In particolar modo verso la fine del primo tempo quando Lionel Messi ed Edinson Cavani sono stati protagonisti di un acceso battibecco.

Dopo una punizione fischiata a favore della Pulce, l'attaccante del PSG gli si è avvicinato, lo ha invitato a non simulare e gli ha detto: "Combatti". I due sono stati prontamente divisi da Godin, Vecino e Suarez. Quest'ultimo ha preso da parte il compagno di squadra al Barcellona e ha provato a calmarlo. Messi e Cavani si sono però continuati a parlare distanza. L'ex Napoli continuava a dirgli: "Combatti". Leo ha risposto ripetendo: "Quando vuoi, quando vuoi".