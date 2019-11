Seth Rollins si gioca la leadership del Team Survivor Series con Andrade. Presente Rey Mysterio, Becky e Charlotte fanno coppia.

di Marco Ercole - 18/11/2019 18:41 | aggiornato 18/11/2019 19:46

Ultima puntata di WWE Raw prima di Survivor Series, le stelle del roster rosso del wrestling si esibiscono nel TD Garden di Boston, nel Massachusetts. Per l'occasione potrebbe variare ancora una volta la card in vista del prossimo ppv (in programma nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre, diretta scritta su FOXSports.it), ma anche le singole stipulazioni e composizioni dei match.

Seth Rollins ad esempio affronterà Andrade (accompagnato come al solito da Zelina Vega), mettendo in palio il ruolo di leader del Team Raw. Sarà presente poi Rey Mysterio, che parlerà a sei giorni dal suo match con Brock Lesnar con in palio il titolo WWE.

WWE Raw, 18 novembre 2019

Nelle anticipazioni pubblicate sul sito ufficiale della World Wrestling Entertainment, poi, annunciato un nuovo match di coppia che vedrà Becky Lynch e Charlotte Flair lottare insieme, uno tra Natalya e la campionessa di coppia Asuka, più un incontro titolato tra i Raw Tag Team Champions, i Viking Raiders, e gli sfidanti Zack Ryder e Curt Hawkins.

Questo e molto altro lo potrete trovare qui di seguito nel consueto report settimanale WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it con WWE News e Highlights dello show.

