Tsitsipas nuovo maestro del tennis

Stefanos Tsitsipas vince una finale combattuta battendo Dominic Thiem in tre set alle ATP Finals di Londra.

di Diego Sampaolo - 18/11/2019 10:38 | aggiornato 18/11/2019 10:43

Stefanos Tsitsipas è il nuovo Maestro incoronato dalle ATP Finals di Londra al termine di un torneo esaltante. Il Next Gen ateniese, soprannominato l’Apollo greco dall’esperto di tennis della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli, ha vinto una bellissima finale con l’austriaco Dominic Thiem per 6-7 (6-8) 6-2 7-6 (7-4) dopo 2 ore e 35 minuti di gioco. La partita di Londra è stata la prima giocata negli ultimi 13 anni tra due giocatori con un rovescio ad una mano.

Nel primo set Tsitsipas ha annullato due palle break, mentre Thiem ne ha salvate tre, ma nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare la battuta all’avversario. L’esito del primo set si è deciso in un tie-break molto combattuto nel quale Tsitsipas ha recuperato da 2-5 a 5-5. Thiem ha conquistato il mini-break decisivo sul 6-6 e ha concluso il primo set al servizio dopo 65 minuti. Tsitsipas ha reagito alla grande nel secondo set portandosi sul 3-0 con un doppio break e ha portato a casa il secondo set per 6-2 con un servizio vincente nell’ottavo game.

Tsitsipas è andato avanti di un break portandosi sul 2-1 nel terzo set. Thiem ha recuperato il break di svantaggio nell’ottavo game pareggiando sul 4-4. Tsitsipas e Thiem hanno servito bene negli ultimi sei game del terzo set, che si è deciso al tie-break. Tsitsipas si è involato sul 4-1 nel tie-break con due mini-break. Thiem ha recuperato lo svantaggio pareggiando sul 4-4. Tsitsipas ha conquistato il terzo mini-break e ha trasformato il primo dei due match point diventando il più giovane vincitore delle ATP Finals a soli 21 anni e 3 mesi dal 2001 quando trionfò Lleyton Hewitt. Lo scorso anno Tsitsipas vinse le Next Gen ATP Finals a Milano. E’ il più giovane vincitore al debutto in questo torneo dal 1978. Tsitsipas succede ad un altro giovane Alexander Zverev nell’albo d’oro delle ATP Finals.

Stefanos è allenato dal padre Apostolos. La madre russa Julia Salnikova è stata una buona tennista ex sovietica degli anni 80. Il nonno Sergei Salnikov vinse la medaglia d’oro olimpica nel calcio ai Giochi di Melbourne 1956 nello stadio, che sorgeva a due passi da Melbourne Park, dove Stefanos è arrivato in semifinale agli ultimi Australian Open. Tsitsipas è appassionato di fotografia e ha creato un vidoeoblog su Youtube dove carica dei video in cui racconta delle sue esperienze in giro per il mondo con filmati dei suoi viaggi.

Stefanos Tsitsipas:

Il sostegno del pubblico è stato fenomenale. E’ stato come avere un esercito al mio fianco che mi spingeva. Mi hanno dato molta energia. Mi hanno fatto capire che potevo farcela a raggiungere l’obiettivo. Mi piacerebbe ringraziare tutti i sostenitori che sono venuti a vedermi con la bandiera greca. Mi hanno fatto sentire come a casa. Questo torneo è stato incredibile ed emozionante. Non ho mai ricevuto così tanto sostegno in vita mia

Per il terzo anno consecutivo le Finals di Londra hanno incoronato un nuovo vincitore dopo i successi di Grigor Dimitrov nel 2017 e Alexander Zverev nel 2018. Thiem era in vantaggio per 4-2 negli scontri diretti precedenti compresa la vittoria nell’unico match disputato nel 2019 in occasione della vittoria nella finale del torneo China Open di Pechino.

Herbert e Mahut trionfano nel torneo di doppio

Il team tutto francese formato da Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut ha coronato una carriera straordinaria vincendo il torneo di doppio delle ATP Finals di Londra per la prima volta in carriera con un netto successo per 6-3 6-4 nella finale contro il neozelandese Michael Venus e il sudafricano Raven Klaasen. Già lo scorso anno i francesi arrivarono ad un passo dalla vittoria alle Finals londinesi ma persero contro gli statunitensi Mike Bryan e Jack Sock dopo aver mancato un match point.

Herbert e Mahut sono i primi giocatori a vincere il torneo di doppio alle ATP Finals senza perdere un set in tutto il torneo dal 2015 quando si imposero Jean Julien Rojer e Horia Tecau. Una vittoria francese nel torneo di doppio mancava alle Finals dall’edizione del 2005 quando Michael Llodra e Fabrice Santoro sollevarono il trofeo a Shanghai.

In questa stagione Herbert e Mahut hanno vinto l’Australian Open completando il Career Grand Slam dopo i successi agli US Open nel 2015, a Wimbledon nel 2016 e al Roland Garros nel 2018.

Pierre Hugues Herbert:

Grazie Nicolas per aver condiviso questo momento e per avermi regalato questa gioia. Hai giocato una finale incredibile

La settimana delle ATP Finals è stata raccontata su Sky Sport da Stefano Meloccaro, che ha accompagnato nelle vesti di “Insider” gli spettatori dietro le quinte della O2 Arena insieme al giocatore senese Paolo Lorenzi. La O2 Arena, che ospiterà le Finals per l’ultima volta nel 2020 prima di trasferirsi a Torino dal 2021, sorge nel quartiere di Canary Wharf, che si potrebbe tradurre come Molo delle Canarie, avendo preso il nome dai commerci marittimi che si svolgevano con le Isole Canarie. Canary Wharf è diventato un importante centro direzionale a East London e rivaleggia con il distretto finanziario della City. A Canary Wharf sorgono alcuni dei grattacieli più alti della Gran Bretagna.

Sinner vince il terzo Challenger della sua carriera

Il diciottenne altoatesino Jannik Sinner ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner 6-2 6-4 nella finale del Torneo di Ortisei in Val Gardena aggiudicandosi il terzo titolo Challenger della sua carriera dopo le vittorie ottenute sempre in questa stagione a Bergamo e a Lexington. Grazie al trofeo conquistato davanti al pubblico di casa il tennista della Val Pusteria compie un’ulteriore passo in avanti nel Ranking ATP salendo al settantottesimo posto.

Sinner ha strappato la battuta a Ofner nel quinto game del primo set portandosi in vantaggio per 3-2 e ha allungato sul 5-2 con un secondo break nel settimo game. L’allievo di Riccardo Piatti ha annullato una palla break nell’ottavo game prima di concludere il primo parziale per 6-2 grazie a due errori di rovescio di Ofner.

Sinner ha sfruttato la seconda palla break portandosi sul 2-0 nel secondo set ma ha subito la rimonta di Ofner, che ha piazzato il controbreak nel quarto game e ha tenuto il servizio andando in testa per la prima volta nel match per 3-2. Ofner ha salvato tre palle break nel settimo game ma Sinner ha trasformato la quarta opportunità con un dritto. Sinner ha tenuto il proprio servizio a zero concludendo il secondo set per 6-4 con un ace.

Berrettini e Fognini alla Caja Magica di Madrid per la Coppa Davis

Inizia lunedì alla Caja Magica di Madrid la Coppa Davis con la nuova formula a 18 squadre divise in sei gironi da tre in una sede unica e nell’arco di una settimana intera. Una vera rivoluzione rispetto alla vecchia Coppa Davis con partite ad eliminazione diretta con partite in casa o in trasferta.

Ciascun incontro dei gironi del round robin si articoleranno in due match di singolare e un doppio al meglio dei tre set con tie-break anche nel match decisivo. La squadra vincitrice di un match conquista un punto nel girone. Le prime classificate e le due migliori seconde si qualificano per i quarti di finale.

L’Italia capitanata da Corrado Barazzutti (vincitore della Coppa Davis nel 1976 contro il Cile) è inserita nel girone F con gli Stati Uniti e il Canada. L’Italia schiera due top 20 (il numero 8 del mondo e finalista delle ATP Finals di Londra Matteo Berrettini e il vincitore del torneo di Montecarlo Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e lo specialista del doppio Simone Bolelli).

Matteo Berrettini è arrivato a Madrid direttamente dalle ATP Finals, dove è diventato il primo giocatore italiano nella storia delle ATP Finals a vincere un match nel torneo dei Maestri.

Matteo Berrettini:

Ho esordito in Coppa Davis lo scorso febbraio in India. Quella trasferta mi è servita per il resto della stagione. La formula è cambiata, si decide tutto in una settimana e non si gioca in casa o fuori. Da quando ero ragazzino sognavo di giocare la Coppa Davis. Ti regala emozioni speciali

Il team più pericoloso per l’Italia è il Canada che schiera i due Next Gen Denis Shapovalov e Felix Auger Aliassime e l’esperto Mios Raonic. La sfida tra gli azzurri e il team con la bandiera della foglia d’acero è in programma alle 16 di Lunedì 18 Novembre. Nella giornata inaugurale sono in programma anche Croazia-Russia e Belgio-Colombia. Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre l’Italia affronterà gli Stati Uniti alle ore 18. Il team a stelle e strisce capitanato dall’ex tennista Mardy Fish schiera il Next Gen Frances Tiafoe e due altri giovani di ottimo livello come Reilly Opelka e Taylor Fritz. Il vincitore del Gruppo dell’Italia incrocia il primo classificato del Gruppo D comprendente l’Australia, il Belgio e la Colombia. L’Australia del coach Lleyton Hewitt avrà tra le stelle il finalista delle ultime due edizioni delle Next Gen Finals Alex De Minaur e Nick Kyrgios. Il Belgio (nazione finalista nel 2015 e nel 2017) potrà contare su David Goffin. La Colombia schiera il team numero 1 al mondo di doppio formato da Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

La Spagna giocherà in casa e sarà tra formazioni più accreditate per la vittoria finale. Le Furie Rosse spagnole schierano il dodici volte vincitore del Roland Garros Rafael Nadal, che ha dimostrato di essere in buone condizioni vincendo due match molto combattuti contro Danil Medvedev e Stefanos Tsitsipas in tre set, anche se non è riuscito a qualificarsi per le semifinali. La Spagna è stata sorteggiata nel gruppo B con la Croazia e la Russia. La Croazia ha vinto l’ultima edizione della Coppa Davis battendo in finale la Francia, ma dovrà fare a meno dell’infortunato Marin Cilic. La Russia schiera i giovani Karen Khachanov e Andrey Rublev ma non sarà a disposizione Danil Medvedev.

Si preannuncia molto equilibrato anche il Gruppo A con la Serbia guidata dal vincitore del torneo di Wimbledon Novak Djokovic e la Francia con Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga e i vincitori delle ATP Finals di doppio Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut. In questo girone ci sarà presente anche il Giappone senza l’infortunato Kei Nishikori ma con giocatori di buon livello come Yoshihito Nishioka e Yuichi Sugita (semifinalista al torneo di Stoccolma). Andy Murray guida la Gran Bretagna nel Gruppo E contro l’Olanda e il Kazakistan. Molto equilibrato il Gruppo C con Argentina, Germania e Cile. L’Argentina schiera Diego Schwartzman e Guido Pella. La Germania dovrà fare a meno di Alexander Zverev ma potrà contare su Jan Lennard Struff e sui vincitori del torneo di doppio del Roland Garros Kevin Krawietz e Andreas Mies.