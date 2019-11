Adesso Luis Enrique sembra aver trovato la forza per tornare a vivere la vita di tutti i giorni e si sentirebbe nuovamente pronto per guidare le Furie Rosse prendendo il posto del suo ex vice Robert Moreno, che ha brillantemente conquistato il pass per Euro 2020.

Luis Enrique tornerà a essere il commissario tecnico della Spagna in vista dei prossimi Europei. Lo riporta Cadena Cope e lo conferma Sky Sport. L'ex allenatore del Barcellona aveva lasciato la panchina della Roja lo scorso 19 giugno per occuparsi della figlia Xana, tragicamente scomparsa a soli 9 anni il 29 agosto dopo aver lottato contro un tumore alle ossa.

