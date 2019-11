Brutte notizie per la Sampdoria: Bereszynski si infortuna in nazionale

L'esterno polacco si è infortunato in nazionale, domani sarà in Italia per accertamenti.

di Marco Ercole - 18/11/2019 19:21 | aggiornato 18/11/2019 19:25

L'infortunio è arrivato nel corso della gara tra la sua Polonia e la Slovenia, e non promette nulla di buono. Dopo il lunghissimo stop di Kouame del Genoa, anche l'altra metà del capoluogo ligure in Serie A potrebbe dover fare i conti con una situazione del genere, seppur molto meno grave. Sensazioni negative filtrano riguardo le condizioni del difensore della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, che tornerà in Italia nella giornata di domani per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime indiscrezioni che arrivano dai media polacchi sembra che per il giocatore ci sia il concreto rischio di una lesione del menisco, il che comporterebbe uno stop di circa due mesi. Si attende in ogni caso il responso dei medici della Sampdoria, che visiteranno non appena Bereszynski tornerà in Italia. Se le prime diagnosi venissero confermate il suo 2019 in Serie A sarebbe concluso anticipatamente, per poi tornare a disposizione di Ranieri nel 2020.