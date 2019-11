Il turco ha preso qualche chilo di troppo durante il periodo di inattività dovuto all'infortunio: per riacquistare il peso forma lo stanno aiutando dei nutrizionisti.

di Redazione Fox Sports - 18/11/2019 20:29 | aggiornato 18/11/2019 20:34

Alla ricerca della forma perduta. Cengiz Under corre verso il ritorno in campo dal 1'. Smaltito l'infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto ai box per quasi due mesi, ora il classe 1997 sta lavorando sodo per tornare al top della forma e smaltire i chili in eccesso.

Proprio così. Come riportato da Il Corriere dello Sport, durante il periodo forzato di inattività Under ha preso peso e ora il club giallorosso gli ha affiancato dei nutrizionisti per ritrovare la miglior condizione.

Under, che in stagione ha collezionato 5 presenze e 1 gol, si è rivisto nel finale di Roma-Napoli e del match giocato in casa del Parma. Con la Turchia ha invece giocato da titolare e per 81 minuti contro l'Islanda, strappando il pass per Euro 2020.