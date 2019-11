Le Furie Rosse annientano la Romania per 5-0, bene anche Svezia e Norvegia. Danesi fermati dall'Irlanda e scavalcati dalla Svizzera. Nel girone dell'Italia successi per Grecia e Bosnia.

0 condivisioni

di Daniele Rocca - 18/11/2019 23:05 | aggiornato 18/11/2019 23:12

Un'altra notte azzurra nella corsa a Euro 2020. Nell'ultima partita di qualificazione l'Italia ha passeggiato contro l'Armenia: al Renzo Barbera di Palermo è finita 9-1 in favore della Nazionale di Mancini. Partita già chiusa nel primo tempo (4-0). Doppietta sia per Immobile che per Zaniolo (i primi in azzurro), in gol anche Barella, Romagnoli, Jorginho su rigore, Orsolini e Chiesa.

Per i calciatori di Bologna e Fiorentina si tratta del primo gol con la maglia della Nazionale, mentre per l'interista è la rete numero 3 nel girone di qualificazione a Euro 2020. Secondo sigillo consecutivo invece per il difensore del Milan dopo quello messo a segno contro il Liechtenstein. Sono 4 su 4 dal dischetto per il centrocampista del Chelsea.

Nel girone dell'Italia vincono Bosnia e Grecia, ma non cambia nulla, con la Finlandia già qualificata. L'unica novità della serata arriva grazie al pareggio dell'Irlanda contro la Danimarca: sfrutta il mezzo passo falso di Eriksen e compagni la Svizzera, che trionfa nel Gruppo D battendo Gibilterra nell'ultima partita del girone. Tutto facile per Spagna e Svezia, successo esterno per la Norvegia.

Euro 2020: Spagna a valanga, successi esterni per Bosnia e Norvegia

Sconfitta senza conseguenze per la Finlandia in casa della Grecia. Dopo essere passata in vantaggio col solito Pukki, la nazionale finlandese si è fatta rimontare nella ripresa dai gol di Mantolas e Galanopoulos. Nell'altra partita del girone dell'Italia, la Bosnia ha vinto 3-0 contro il Liechtenstein grazie alla doppietta di Hodzic e al gol di Civic.

🇨🇭 Just days after scoring his 1st Switzerland goal, Cédric Itten gets his 2nd 👏#EURO2020 pic.twitter.com/I8KhmmQfVr — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 18, 2019

Sorpasso all'ultima giornata per la Svizzera di Petkovic, che passeggia in casa di Gibilterra. Chiude il girone al primo posto (17 punti) dopo un tennistico 6-1 e sfrutta nel migliore dei modi il pareggio tra Irlanda e Danimarca (16): al vantaggio di Braithwaite ha risposto a cinque minuti dalla fine Doherty.

🇪🇸 First Spain goal for Fabián Ruiz 👏#EURO2020 pic.twitter.com/WQcZ1WLvuR — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 18, 2019

Dopo il 7-0 contro Malta, la Spagna ne fa 5 alla Romania e chiude in grande stile il Gruppo F. Dominato dall'inizio alla fine: solo due pareggi e tutte vittorie per le Furie Rosse. Contro i romeni è arrivato anche il primo gol in Nazionale per Fabian Ruiz, che ha sbloccato il match. Chiude al secondo posto la Svezia, battendo in casa le Fær Øer con i gol di Andersson, Svanberg e Guidetti.

I risultati di lunedì

Gruppo D

Gibilterra-Svizzera 1-6

Irlanda-Danimarca 1-1

Gruppo F

Malta-Norvegia 1-2

Spagna-Romania 5-0

Svezia-Fær Øer 3-0

Gruppo J

Grecia-Finlandia 2-1

Italia-Armenia 9-1

Liechtenstein-Bosnia 0-3