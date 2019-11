Diciotto squadre divise in sei gruppi da tre si giocheranno il trofeo nella capitale spagnola. L'Italia, nel girone con Stati Uniti e Canada, conta su Berrettini e Fognini.

18/11/2019

Una volta i calciatori a fine carriera finivano per aprire un'attività commerciale, per lo più negozio di articoli sportivi o, i più arditi e capaci, un'agenzia di assicurazioni, spesso con l'aiuto dei rispettivi club. Venne poi l'era delle televisioni private che spalancò le porte a un'orda di nuovi commentatori affiancati ai telecronisti e, infine, arrivò lui: Gerard Piqué.

Trentadue anni, vicino ai 33, il centrale del Barcellona non è un calciatore qualsiasi. Fedelissimo blaugrana, con un'esperienza al Manchester United, Gerard è il prototipo del giocatore moderno, intelligente, preparato, uno che se non avesse deciso di essere uno dei migliori difensori del mondo, avrebbe sicuramente avuto successo in qualsiasi altro campo della vita.

Campione del mondo e campione d'Europa con la Nazionale, 4 Champions League fra United e Barça e un'altra trentina di trofei vinti sul rettangolo verde, ma anche un master in Business, Media, Sports and Entertainment conseguito a Harvard, perché il futuro arriva sempre ed è meglio farsi trovare pronti.

La nuova formula della Coppa Davis è stata ideata da Piqué e dal suo Kosmos Group

Piqué: al via la rivoluzione della Coppa Davis

Anzi, il futuro è meglio anticiparlo, proprio come ha già cominciato a fare Piqué che ha fondato il Kosmos Group, insieme ad alcuni soci fra cui anche l'amico Leo Messi, e si è messo in testa di rivoluzionare lo sport mondiale. Primo passo: il tennis, anzi la Coppa Davis e la sua formula paleolitica, secondo lui sia chiaro, così lontana dalle esigenze televisive e da un mondo che va sempre più veloce.

L'ultima edizione della Coppa Davis è stata vinta dalla Croazia di Cilic

Per questo ha progettato e fatto approvare dall'ITF, in tempi pure relativamente brevi un regolamento innovativo e più snello che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto ai puristi ovviamente, piace forse a pochi, ma sembra davvero studiato per allargare il bacino di chi segue la Coppa Davis, consentendo dunque nuove partnership e accordi commerciali. Una cosa è certa: le Finals al via oggi a Madrid rappresentano il banco di prova definitivo. C'è un prima e un dopo e in molti lo attendono al varco. Fra questi c'è un nome di peso, e non solo nel mondo del tennis: Roger Federer. Per il tennista più vincente di sempre le proposte di Piqué sono una specie di entrata a gamba tesa, lui questa Coppa Davis non la riconosce e si è rifiutato di giocarla, affossando di fatto anche la Svizzera.

Un montepremi da 20 milioni di dollari

La nuova rivoluzionaria formula ideata da Piqué prevede che dopo la fase di qualificazione giocata a febbraio, si disputi la fase finale in una settimana, questa appunto, in una sede fissa - per due anni sarà Madrid - fra 18 nazioni divise in 6 gironi da 3 squadre cadauno. Andranno ai quarti le prime di ogni girone insieme alle due migliori seconde, poi a seguire semifinali e finale. Il tutto con sfide di soli tre match - due singolari e un doppio - al meglio dei tre set. I puristi, come detto, inorridiscono, qualcuno come King Roger fugge a gambe levate e qualcun altro, come Murray, guarda al passato con nostalgia, ma si adegua, spinto dalla curiosità o forse più prosaicamente dai 20 milioni di dollari che Kosmos ha messo a disposizione quale montepremi.

I 6 gironi

Nella fase finale che si disputa da oggi a domenica a Madrid, l'Italia è nel girone F con Stati Uniti (assente Isner, ci saranno Fritz e Opelka e persino Sock) e Canada, con Shapovalov e Auger-Aliassime. Barazzutti conta molto su Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero 8 e 12 del mondo, insieme a Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Simone Bolelli, convocato per il doppio. Ecco tutti i gironi: