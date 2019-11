Quando l’ho visto in allenamento, mi sono detto: "Forse un altro Messi non verrà al mondo, ma questo ragazzo è molto simile a Messi". Conosco molto bene Messi perché ci ho giocato contro con il club e con la nazionale. E Abdulkadir ha qualcosa di Messi in ogni giocata che fa

Hazard ha un talento incredibile. Forse non è bravo come Messi, ma fa quello che vuole con la palla ai piedi. È anche il giocatore più pigro con cui abbia mai lavorato. Quando ci allenavamo, lui non spingeva mai al massimo e aspettava solo che la seduta finisse. Poi però la domenica era sempre il migliore in campo. Chi invece si allenava sempre al massimo era Lampard...

