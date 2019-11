Marquez merita quasi un 10, Dovizioso non va oltre l'8, Quartararo è da 7 e mezzo, Rossi ha vissuto il peggior anno della carriera e prende 4 e mezzo, Lorenzo si ritira e rimane senza voto.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 18/11/2019 09:21 | aggiornato 18/11/2019 09:26

Diciannove Gran Premi, per una stagione MotoGP completa. Il viaggio da Losail a Valencia è stato duro, intenso, tutto d'un fiato. I piloti, veri protagonisti del campionato, hanno dato battaglia dal primo all'ultimo giro, offrendo sorpassi, imprese, vittorie ed errori. Sconfitte. Il giudizio che leggerete è relativo al computo di prove, qualifiche, warm up e gare. I parametri adottati per stilare i voti, sono diversi.

Età, esperienza, percorso agonistico, blasone, moto guidata e team di appartenenza. Questo mix viene messo a confronto coi risultati ottenuti ma, soprattutto, di come questi siano arrivati. Perché è facile dire: "tu meriti 4, invece tu 9". Meno semplice e più articolata è una analisi delle dinamiche, al netto di eventuali simpatie o preferenze. Diversamente dai precedenti pagelloni - nei quali ci sono promossi, rimandati e bocciati - nel seguente daremo i voti, pur senza sentirci professori.

Senza dubbio, Marquez rimane in vetta. Nel registro di classe, il nome di Marc ha avuto il segno "più" in ben dodici occasioni, ovvero, nelle vittorie collezionate. Marc ha un solo "zero" in classifica, nemmeno per demeriti suoi. Senza esitazione, saremo onesti nei confronti dei piloti - comparsa. Va bene che non sia per tutti possibile vincere, ma esserci giusto per partecipare deve essere svilente. Premettendo che, in MotoGP, arrivare al traguardo è già un mezzo successo.

Marc Marquez, quest'anno vincitore di dodici Gran Premi della MotoGP

MotoGP, i voti dei protagonisti 2019

Marc Marquez - voto 9 e mezzo

Praticamente, un alieno, di un altro pianeta. Al campione non diamo 10 per un motivo molto semplice: la perfezione non esiste mai nella Top Class e qualche caduta avrebbe potuto evitarla, specialmente in prova ed in qualifica. Per il resto, il numero 93 è imbattibile, sicuramente lui rappresenta il riferimento mondiale delle due ruote e, forse, del motosport in generale. Sarà dura per tutti solo (provare) batterlo. SOVRAUMANO

Andrea Dovizioso - voto 8

Non di più, non di meno. Il forlivese è stato uno dei pochi ad arrestare lo strapotere del binomio Marquez - Honda, con una Ducati non sempre a punto e mai facile da guidare. Rispetto alle stagioni scorse, il numero 04 ha totalizzato meno vittorie di tappa ma, guardando la classifica piloti, il Dovi è secondo, ancora una volta. Il primo degli umani. il migliore dotato di Desmosedici in griglia. UMANO, MA IL MIGLIORE

Maverick Vinales - voto 8

Tirava una brutta aria nel box Yamaha factory, ma lo spagnolo si è messo la sciarpa, proteggendosi. Quando ha compreso come fossero gli andazzi ed il giro del fumo, il numero 12 ha cominciato ad andare veramente forte. Due i Gran Premi vinti per lui, quasi tre, con mezzo voto in meno per l'errore decisivo di Phillip Island. Sicuramente, la sua dote migliore è il polso destro, non guasterebbe nemmeno qualche parola in più ma, a volte, nel silenzio ritrova rifugio e forza. CORAZZATO ED OSTINATO

Un secondo posto in campionato per Dovizioso, top rider Ducati in MotoGP

Alex Rins - Voto 7,5

Come Vinales, ma in condizioni differenti. Alex guida una delle due sole Suzuki in pista, ha un compagno di squadra rookie, è giovane ed ancora può crescere. Il suo punto debole è la costanza, perché, di manetta ne ha da vendere. Con il suo stile di guida originale e da ranocchio, Rins si distingue di concorrenti, peccato solo che egli abbia esplorato le vie di fuga più di una volta. Dovrebbe imparare a gestire sforzi e momenti difficili. Se ci riuscirà, per tanti saranno dolori. TALENTUOSO MA LUNATICO

Fabio Quartararo - Voto 7,5

Solo sette e mezzo per il Rookie of The Year, perlopiù su una moto satellite?! Ebbene sì: Proprio perché sia stato additato come il miglior talento arrivato dopo Marquez, il francese doveva "dimostrare" tale titolo. Vanno molto bene le sei pole position, straordinari i sette podi ma... la vittoria? D'accordo, non è semplice vincere nella Classe Regina ma, proprio considerando aggettivi altisonanti ed affini, ed il modo in cui Quartararo si è fatto battere da Marc (sempre all'ultimo giro, nell 'ultima curva) un successo era auspiacabile. FORTE O FORTISSIMO?

Jack Miller - Voto 7

Podi per Jack - tre - con la Ducati del team Pramac. Una struttura indipendente, ma ben organizzata, con la quale l'australiano è libero di essere sé stesso: selvaggio in sella e nel paddock, in attesa di qualche grande chiamata dalla squadra ufficiale. Prima di quel passaggio, però, Jackass dovrà "rifinirsi", nel metodo di lavoro, nello slang e nella costanza di risultato. La stoffa c'è, va solo ben trattata. GREZZO E QUASI MATURO

Quartararo, pilota MotoGP del team Yamaha Petronas

Danilo Petrucci - Voto 6,5

A Danilo la vittoria non gli è sfuggita ma, quello del Mugello, è stato per il ternano l'acuto di una stagione iniziata da poco. Da lì alla fine, poco o niente. E qui, torniamo alla premessa dell'articolo: vista la situazione in casa Ducati, pensando ai tanti nomi sentiti e papabili di sostituzione, sommando le pressioni psicologiche sopportate, Petrux esce da questo 2019 a testa alta. Attenzione, però: l'anno prossimo servirà per lui un salto di qualità, altrimenti, addio Desmosedici ufficiale. VITTORIOSO MA APPESO AD UN FILO

Franco Morbidelli - Voto 6

Per l'italo-brasiliano un secondo anno completo in MotoGP, nel passaggio da Honda a Yamaha. Sinceramente, guardando quanto - e come - fatto dal compagno di box Quartararo, Franco le ha praticamente sempre prese, subendo la velocità del rookie francese. Però, il Morbido non ha corso male, ecco perché la sufficienza è meritata. Non di più, perché, almeno un podio avrebbe alzato le sue quotazioni. Dopo tutto, lui è stato campione del mondo in Moto2. INESPRESSO MA ANCOR GIOVANE

Cal Crutchlow - Voto 6

Per l'inglese, una stagione così cosi. Vanno bene i tre podi totalizzati ma, con una Honda griffata HRC, si poteva e doveva fare meglio, eccome. A parte le solite scivolate di troppo, a destare preoccupazione sono stati i desideri di ritiro, poi seguiti dalla voglia di approdare nel team Repsol. Insomma Cal, deciditi. Lasci o raddoppi. Anche perché, ormai, sei un esperto della categoria. Che intenzioni avrai il prossimo anno? INDECISO

Crutchlow ha lo sguardo più folle tra i piloti della MotoGP

Pol Espargarò - Voto 5

Lo spagnolo e la sua KTM hanno stentato, dall'inizio all'ultima gara. Forse, il 2019 è stato l'anno meno facile per Pol; nessun podio, tante delusioni, duelli perduti con piloti al di sotto del suo valore. Lo stile di guida di Espargarò è estremo, però non basta. Oltretutto, da conoscitore della moto austriaca, avrebbe dovuto prendere in mano le redini della situazione, condurre squadra ed azienda verso uno sviluppo più celere della RC16, specialmente dopo l'uscita di Zarco, prima guida (teorica). Ciò non è accaduto. SECONDA GUIDA

Joan Mir - Voto 5

"Il mio problema? Piego troppo, dovrei tagliarmi i gomiti". Caro Joan, sai quanti motociclisti amatori vorrebbero avere il tuo problema? L'impressione lasciata da l'ex iridato Moto3 è la seguente: Mir è veloce, controlla bene la Suzuki, tuttavia... la violenta eccessivamente. Per andare forte con una MotoGP serve calibrare ogni mossa, non esagerare, gestire gomme e risorse. Come diceva Franco Uncini: "la moto va guidata, non spezzata". Ecco tutto. IRRUENTO, TROPPO

Aleix Espargarò - Voto 5-

Aleix ha dato l'anima, senza riuscire a cavare un ragno dal buco. Vecchio il concetto Aprilia, per una moto che le prende ormai da tutte le rivali. Aspettando il nuovo modello, il bilancio non fa impazzire, anzi. Il catalano ha faticato spesso e malvolentieri, chiudendo la stagione con un solo acuto, Australia. Bella la colorazione di casco e tuta, ma questa consolazione non risolleva una classifica che lo vede annegato tra tanti piloti satellite. Aleix, invece, è super ufficiale. CASTRATO

Valentino Rossi, pilota ufficiale Yamaha in MotoGP

Valentino Rossi - Voto 4,5

Al giorno d'oggi, ci vuole coraggio per bocciare così perentoriamente il mito italiano. Ma è la verità: Rossi ha deluso, tanto. Due podi "acciuffati" ad inizio anno, seguiti dal nulla. A parità di moto, Vinales ha vinto due Gran Premi e Quartararo ha stupito tutti, Marquez incluso. Le dichiarazioni di Valentino sono sembrate spesso confuse, come disorientato. A farne le spese, stavolta, il capotecnico Galbusera. L'anno prossimo il numero 46 avrà 41 anni, perché rovinare una carriera invidiabile? STELLA CADENTE

Takaaki Nakagami - Voto 4,5

Stesso voto di Rossi, con dinamiche differenti. Il giapponese è ben visto da HRC, gode di una lingua madre favorevole, chiede e lo accontentano. Il passo gara rimane, però, quello di un onesto lavoratore del manubrio. Come se non bastasse, un pesante infortunio ha condizionato il suo campionato, estromettendolo in round molto importati per Honda e per il suo futuro. Tutto sommato, una chance l'avrà ancora, perché, gli ingegneri comandano e lui esegue. SOLDATINO ROTTO

Johann Zarco - Voto 4

Che anno terribile! Prima la fatica in KTM, poi la paura. Terza cosa, il ritiro, momentaneo. Al ritorno in sella - sulla Honda di Nakagami - qualche bello sprazzo gli fa tornare la voglia di motocicletta, sino al crash di oggi, nel quale è stato pure fortunato: la stessa capriola, esibita nelle vittorie in Moto2, poteva costargli cara. Condisce il tutto la dichiarazione che farebbe arrabbiare più di un pilota senza sella: "In Ducati Avintia non ci vado, so che avrei gli stessi problemi vissuti in KTM". Franco il francese, al momento senza ingaggio. FUTURO INCERTO

Zarco, un futuro da collaudatore o un altro anno in MotoGP?

Francesco Bagnaia - Voto 4

Poteva andare peggio. Ci riferiamo al tonfo avvenuto nelle prove di Valencia, nel quale Pecco avrebbe potuto farsi seriamente male. Lo ha detto lui: è caduto più volte in un anno di Top Class di quanto non abbia fatto nei restanti anni di carriera. Grave, perché rischia di bruciarsi. Anche lui iridato Moto2, non ha mai avuto veramente in mano la DesmosediciGP, versione 2018. Pramac gli darà una seconda possibilità, che lui non deve sprecare. O SBOCCI O CADI DALL'ALBERO

Andrea Iannone - Voto 4

Dice che con il suo innesto, Aprilia abbia migliorato il metodo di lavoro e le prestazioni, di conseguenza. Non se ne è accorto nessuno e, forse, nemmeno lui. Forte solo a Phillip Island - bravo - per il resto della stagione ha arrancato, è caduto, non si è trovato. I tempi della Ducati sono lontani e quelli vissuti in Suzuki altrettanto. Andrea può e saprebbe fare tanto, per riuscirci dovrà impegnarsi di più. Ancora di più. LEONE SENZA CRINIERA

Miguel Oliveira - Voto 4

Tutti quattro? Bè, che altro voto dare ad un protagonista della Middle Class e sempre in ombra in MotoGP? Il portoghese ha talento, ma quest'anno si è visto poco. E dire che, qualcuno, ha pure dichiarato che Miguel abbia disputato una grande stagione. Le cose sono due: o noi ci vediamo male, oppure, il commento arriva da un tifoso di Oliveira. Si sa, i portoghesi sono attaccati ai loro idoli, pochi ma buonissimi. MA OLIVEIRA NON SI CHIAMA CRISTIANO RONALDO

Andrea Iannone ha guidato Ducati, Suzuki ed Aprilia MotoGP

Hafizh Syahrin - Voto 3,5

Il più basso di tutti. Il malese aveva guidato la Yamaha, difendendosi egregiamente. Con la KTM è sparito dai radar, finendo sempre a fine foglio PDF. I munifici sponsor che lo hanno portato fino a qui, stanno iniziando a ripensarci, perché Hafizh è una vera e propria comparsa. Se appare. Che farà in futuro, non si sa. Quel che è certo, dovrà imparare a girare il comando del gas. In fondo, ad un pilota professionista è richiesto principalmente questo. CHI L'HA VISTO E CHI LO RIVEDRA'?

Jorge Lorenzo - S.V.

Sarebbe da bocciare alla grande. Senza esitazioni. Tutto sommato, non lo facciamo: l'onestà con cui si è ritirato, senza scuse o recriminazioni, fa dimenticare un anno disastroso. Lento, infortunato, passivo, disorientato. Non mancava nulla a Jorge per fare bene, eppure ha fallito. Il "dream team" HRC si è rivelato un incubo dalle sembianze di Marc Marquez. A Valencia ha detto basta, peccato. Se ne va uno dei più spettacolari e titolati piloti nella storia della MotoGP, con un biglietto per Bali di sola andata. IN PENSIONE, MA PER QUANTO?