HRC ufficializza l'accordo: nel 2020 Marc ed Alex condivideranno il box Repsol.

di Mirko Colombi - 18/11/2019 20:40 | aggiornato 18/11/2019 20:47

Finalmente insieme, in MotoGP. I fratelli Marquez coronano il loro sogno, paventato già tanti anni fa, quasi per scherzo, ora diventato realtà. HRC ha appena ufficializzato la notizia: nel 2020 Alex e Marqeuz condivideranno il box Repsol, dotato di Honda RC 213V factory. Si facevano tanti nomi dal dopo - Lorenzo, l'ha spuntata il neo campione della Moto2. Crutchlow, Nakagami, ma soprattutto Zarco, dovranno fare altro.

Cal e Takaaki rimarrano con LCR, ancora da designare il futuro di Johann. Eppure, proprio il francese era un gran candidato per saltare sulla sella vacante, invece, è stato "scelto" il fratello dell'otto volte iridato. Con l'innesto di Alex, il team Honda vanta ora 10 titoli, con due campioni in carica. Andranno d'accordo i fratelli più in voga del momento? Vedremo. Nel frattempo, tutte le telecamere saranno puntate su di loro, già da domani.

Nel test in previsione futura, Alex girerà con una moto gestita da Lucio Cecchinello, Marc avrà la sua. Le prove di Valencia saranno importanti, perché emetteranno i primi verdetti. Innanzitutto, si vedranno in pista moto evolute o nuove. Inoltre, ci saranno alcuni debutti interessanti. Brad Binder è uno di quelli, il sudafricano è vice campione della Middle Class. Alloro sfuggitogli per soli quattro punti, a favor del numero 73, fratello di Marc, di nome Alex. La MotoGP non va mai in vacanza e da domani si riparte.

Julià Marquez pensa alla futura MotoGP, coi figli Alex e Marc compagni di squadra

Insieme in MotoGP, chi l'avrebbe mai detto? Proprio il papà di Alex e Marc

Adesso il team Repsol è a posto, per grande gioia dei vertici HRC. Tenendo - ovviamente - Marc e prendendo il fratello Alex, Honda avrà una coppia famigliare interessante, dal punto di vista mediatico ed agonistico. Chi avrebbe mai scommesso, sino a pochi mesi fa, in una realizzazione di tal progetto? Proprio il babbo, Julià. Quando i due fanciulli iniziavano con le piccole moto, Marquez Senior lo aveva anticipato: un giorno i miei pargoli correranno insieme, magari nel Motomondiale. Ci aveva visto lungo e bene.

Andranno d'accordo i due? Almeno nell'anno di esordio di Alex, sì. Anche perché, lui avrà tutto da imparare e sarà ben dura che possa impensierire il Re della categoria. Più avanti, si vedrà. La cosa curiosa da sapere, consiste in questo: il campione dispenserà consigli al rookie o, invece, 93 conserverà ogni segreto per andare forte? In effetti, l'unico segreto di Marc è il polso destro.

Tuttavia, la moto va messa punto e qui entra in campo un'altra variabile. Il più giovane Alex avrà accesso ai dati del più esperto? Queste cose, di solito, si gettano nero su bianco, in fase di contrattualizzazione. Per loro, però, il discorso potrebbe essere differente. Avete mai provato a lavorare con vostro fratello o sorella? Vietato lesinare consigli o indicazioni, onde evitare fratture in famiglia. Se ciò accadesse, chi difenderà padre Julià? Guardatevi il film "Fratelli Coltelli" e capirete il concetto. La MotoGP li attende al varco, già da domani.