Alla rete di Gonzales hanno risposto Kaio Jorge e Lazaro nei minuti finali.

di Marco Ercole - 18/11/2019 08:09 | aggiornato 18/11/2019 19:13

Il Mondiale Under 17 se lo aggiudica il Brasile di Guilherme Dalla Dea, che è riuscito a vincere 2-1 con il Messico in finale. Quarto titolo della sua storia per la Seleçao, che non riusciva nell'impresa dal 2003.

Successo meritato quello della selezione verdeoro, arrivato ancora una volta in rimonta, come spesso è capitato anche in semifinale contro la Francia, quando i giovani brasiliani erano riusciti a ribaltare lo 0-2 iniziale. Questa volta il lavoro è stato "meno dispendioso", dal momento che era solo uno il gol da recuperare, quello segnato da Gonzales al minuto 66.

Mondiali Under 17, Brasile batte Messico 2-1 e si laurea campione

Una rete pesantissima, arrivata a meno di mezz'ora dalla fine, ma la squadra guidata dal ct Dalla Dea è riuscita a mantenere i nervi saldi: all'84' è arrivato il gol del pareggio su calcio di rigore realizzato con freddezza da Kaio Jorge, poco dopo ci ha pensato Lazaro (entrato a gara in corso) a siglare il sigillo che è valso al Brasile il suo quarto mondiale di categoria della sua storia.

Una vittoria meritata anche ai punti dalla Seleçao, che nel corso della partita ha colpito anche due traverse, oltre ad aver mantenuto costantemente il dominio del gioco.