Il centravanti del Milan ha rilasciato un'intervista a una TV polacca.

di Redazione Fox Sports - 18/11/2019 16:16 | aggiornato 18/11/2019 16:29

Dal ritiro della nazionale polacca ha preso parola l'attaccante del Milan Krzysztof Piatek, che è stato intercettato da TVP Sport e ha parlato del momento negativo che sta vivendo in rossonero:

Mi guardo allo specchio e cerco la colpa dentro di me. All'inizio, come squadra, non abbiamo creato tante opportunità. Stiamo migliorando, tornerò a sparare. Accetto le critiche. Nessuno si è messo nei miei panni, le copertine dei giornali però non mi toccano

Il classe 1995, 3 gol in 12 presenze stagionali, è poi tornato allo scorso gennaio:

Quando sono arrivato a Milano è successo tutto così in fretta che non mi sono nemmeno fatto domande. La prima volta a San Siro sono rimasto scioccato. Prima della partita contro il Napoli indossavo le cuffie ma sentivo perfettamente l'intero stadio che cantava il mio nome e applaudiva. Mi trattavano come se giocassi lì da tanti anni. Mi hanno apprezzato fin dai primi giorni

Sugli obiettivi che si è prefissato:

Ora valgo 38 milioni, ma la prossima volta che cambierò club vorrei valere 60-70 milioni. Devo essere ambizioso, mi impegnerò per questo. Sono all'inizio della mia carriera, è solo la seconda stagione in Serie A, uno dei primi cinque campionati in Europa

Sulla sua fama cresciuta esponenzialmente da quando ha lasciato la Polonia:

Guardo il mio profilo Instagram. Quando lasciai la Polonia avevo 5mila followers, ora sono un milione e mezzo. La popolarità è diventata enorme, ma la cosa più importante è il calcio. Apprezzo i tifosi che vogliono fare foto con me

