Migliore prestazione mondiale all-time di Gidey sui 15 km su strada

La ventunenne etiope Letesenbet Gidey ha stabilito la migliore prestazione all-time nella tradizionale corsa su strada Zeveheulenloop di 15 km di Nijmengen in Olanda.

di Diego Sampaolo - 18/11/2019 01:42 | aggiornato 18/11/2019 10:47

Letesenbet Gidey, bronzo ai mondiali di corsa campestre e argento sui 10000 metri ai Mondiali di Doha, ha fermato il cronometro in 44’20” demolendo il precedente primato del mondo stabilito dalla keniana Joyciline Jepkosgei, che transitò ai 15 km in 45’37” nel passaggio intermedio durante uno dei suoi due record del mondo sulla mezza maratona. Gidey ha preceduto Evaline Chirchir (46’33”) e Eva Cherono (48’15”). La gara di Njmengen ha fatto registrare il primato mondiale per la seconda edizione consecutiva dopo il tempo record realizzato dall’ugandese Joshua Cheptegei sui 15 km maschili con 41’05”. Gidey è transitata ai 5 km in 15’09” e ai 10 km in 29’44” e ha coperto gli ultimi 10 km in 29’12”. In questa stagione Gidey ha stabilito il primato africano sui 3000 metri con 8’20”27. Gidey è stata due volte campionessa mondiale di corsa campestre a livello juniores nel 2015 e nel 2017. L’ugandese Stephen Kissa si è aggiudicato la gara maschile in 41’49”.

Letesenbet Gidey:

Mi sono sentita in ottime condizioni di forma durante la preparazione a questa gara e ho avuto buone sensazioni. Sono sorpresa di aver battuto di molto il precedente record ma le mie gambe giravano molto bene. E’ stata un’ottima gara

Maratona di Shanghai: Lonyangata e Melese vincitori

Il keniano Paul Lonyangata e l’etiope Yebrgual Melese hanno vinto la Maratona di Shanghai (gara World Athletics Gold Label). Lonyangata ha staccato gli avversari al 35 km e ha corso gli ultimi 7 km da solo chiudendo la gara in 2h08’11” in una giornata calda con una temperatura di 20°C. Il due volte vincitore della Maratona di Parigi ha mancato di 57 secondi il suo primato della manifestazione realizzato in occasione della vittoria conquistata nel 2015 in 2h07’14”. Il portacolori del Barhein hassan El Abbassi (primatista asiatico con 2h04’43” stabilito a Valencia nel 2018), si è classificato al secondo posto in 2h08’58” davanti all’etiope Lmenih Getachew (2h09’14”).

Paul Lonyangata:

Sono passati cinque anni dal mio record del percorso. Nessuno lo ha battuto e sono tornato per ribatterlo, anche se la temperatura era molto più calda rispetto a cinque anni fa

Yebrgual Melese ha bissato il successo dell’anno scorso vincendo in 2h23’19” mancando il record del percorso da lei stessa realizzato in 2h20’36”. La ventinovenne etiope vanta un record personale di 2h19’36” realizzato a Dubai lo scorso anno. Waganesh Mekasha (personale di 2h22’45”) si è classificata seconda con 2h25’37” davanti alla connazionale Obse Abdeta (2h27’47”).

Cross World Athletics di Soria (Spagna): successi per Rotich e Machado

L’ugandese Maxwell Rotich e la portoghese Mariana Machado hanno conquistato il successo nel Cross spagnolo di Soria, valido come seconda prova del circuito World Athletics di corsa campestre. Il ventunenne Rotich ha proseguito la tradizione ugandese in questa manifestazione ottenendo la settima vittoria di fila del paese africano dopo i successi di Dickson Huru nel 2013, di Timothy Toroitich (2014, 2015 e 2016) e Jacob Kiplimo (2017 e 2018). Il burundese Thierry Ndikumweenayo ha superato il siepista ugandese Albert Chemutai negli ultimi 700 metri conquistando il secondo posto in 29’19” a tre secondi da Rotich. Chemutai si è classificato al terzo posto in 29’23” davanti al vincitore del cross World Athletics di Atapuerca Ouassim Ouamiz (29’28”) e all’ugandese Thomas Ayeko (29’46”).

Machado, vice campionessa europea juniores sui 3000 metri, ha battuto a sorpresa Rose Chelimo con lo stesso tempo di 27’49” nella gara femminile di 8 km. Machado è figlia d’arte di Albertina Machado, nona alle Olimpiadi di Seul 1988 sui 10000 metri. Machado, che ha compiuto 19 anni ad inizio di questa settimana, si è imposta allo sprint conquistando la seconda vittoria in un grande cross internazionale dopo il successo di due settimane fa a Palencia in Spagna.

Assegnati gli Europei di corsa campestre a Torino nel 2021

Il Parco della Mandria di Venaria Reale nei pressi di Torino ospiterà i Campionati Europei di corsa campestre nel Dicembre 2021. L’Italia ospiterà la massima rassegna continentale di cross per la quarta volta nella storia dopo le edizioni di Ferrara 1998, di San Giorgio su Legnano 2006 e di Chia 2016. Torino prosegue la tradizione in campo organizzativo nelle manifestazioni di corsa campestre dopo aver ospitato i Mondiali nel 1997 al Parco del Valentino e i Campionati Italiani 2019 proprio al Parco della Mandria. L’assegnazione è avvenuta in occasione del Consiglio della European Athletics riunito a Istanbul

Monaco di Baviera ospita gli Europei nel 2022

Monaco di Baviera ospiterà i Campionati Europei di atletica del 2022 a 50 anni di distanza dalle Olimpiadi del 1972 e 20 anni dopo la precedente edizione della massima rassegna continentale. Sarà la seconda edizione della rassegna multisport degli European Championships che riunirà in un’unica manifestazione atletica, ciclismo, golf, ginnastica, canottaggio e triathlon. Il nuoto non ha confermato per il momento la propria adesione perché le strutture non rispettano i criteri di qualità richiesti dalla Federazione internazionale. L’atletica tornerà ad essere ospitata sulla pista dello Stadio Olimpico di Monaco di Baviera nell’Olympiapark. Le gare della rassegna continentale multisportiva si svolgeranno dall’11 al 21 Agosto 2022.

Morto Harrison Dillard, campione olimpico dei 100 metri e dei 110 ostacoli

Lo statunitense Harrison Dillard, l’unico atleta della storia a vincere l’oro olimpico sui 100 metri e sui 110 ostacoli, è morto all’età di 96 anni. L’atleta nato a Cleveland in Ohio l’8 Luglio 1923, iniziò la sua carriera nel 1938 presso l’East Technical High School di Cleveland, la stessa frequentata dal quattro volte campione olimpico di Berlino 1936 Jesse Owens. In carriera Dillard conquistò 82 vittorie consecutive sui 100 metri e sui 110 ostacoli tra il 1947 e il 1948. Era il grande favorito per la vittoria alle Olimpiadi di Londra 1948 ma visse una giornata sfortunata ai Trials olimpici e si classificò ultimo nella finale dei 110 ostacoli. Per sua fortuna Dillard si qualificò per le Olimpiadi sui 100 metri grazie al terzo posto nella finale dei Trials. Ai Giochi Olimpici di Londra 1948 the “Bones” (come Dillard veniva soprannominato per il suo fisico magro) conquistò la medaglia d’oro olimpica sui 100 metri eguagliando il connazionale Barney Ewell con 10”3 (record olimpico eguagliato). Quattro anni dopo Dillard trionfò sui 110 ostacoli alle Olimpiadi di Helsinki 1952 battendo il record olimpico in 13”7. Vinse inoltre due ori olimpici con la staffetta 4x100 a Londra e a Helsinki. Dillard stabilì quattro record del mondo e vinse undici titoli nazionali indoor e outdoor. Vinse per nove anni di fila il celebre meeting Millrose Games Indoor al Madison Square Garden di New York.

Durante la seconda Guerra Mondiale servì l’esercito americano come tiratore scelto della 92esima Infantry Division, la divisione di fanteria formata soltanto da soldati afroamericani. Al termine della carriera Dillard lavorò per il team di baseball dei Cleveland Indians e collaborò come giornalista e commentatore radiofonico. Nel 2012 fu premiato durante il Gala del centenario della Federazione Internazionale. In quell’occasione incontrò Renaldo Nehemiah, Colin Jackson e Aries Merritt, che hanno scritto pagine straordinarie nella storia dei 110 ostacoli. Nel 1974 Dillard entrò nella Track and Field Hall of Fame. Nel 2002 fu tedoforo ai Giochi Invernali di Salt Lake City.