Lazio, Immobile ai fantallenatori: "Mi stressate"

L'attaccante biancoceleste è stato protagonosta di un video del trio comico Gli Autogol

di Redazione Fox Sports - 18/11/2019 15:49 | aggiornato 18/11/2019 16:54

Coinvolto a Coverciano in un simpatico video del trio comico Gli Autogol insieme all'amico nonché compagno di Nazionale Andrea Belotti, Ciro Immobile ha risposto così quando gli è stato chiesto cosa gli chiedessero su Instagram i fantallenatori:

Mi stressano per segnare. Se invece gli gioco contro si lamentano perché vado in gol in tutte le partite. Ma non posso di certo chiedere scusa a tutti!

Di sicuro chi lo ha scelto e si è svenato all'asta lo sta ringraziando giorno e notte. Fin qui, infatti, l'attaccante della Lazio ha segnato ben 14 gol in 12 presenze collezionate in Serie A. Sono invece 16 le reti in 15 presenze stagionali considerando anche l'Europa League. Insomma, numeri da urlo. Cifre da fantacalcio.