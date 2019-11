Adesso Ronaldo tonerà a Torino per iniziare a preparare la delicatissima sfida dei bianconeri contro l'Atalanta. Prima però, come riportato da La Repubblica, porterà tutta la squadra a cena fuori. Un bel gesto per dimenticare quanto successo e farsi perdonare per quella brutta reazione che ha fatto il giro del mondo. Già nei giorni scorsi il lusitano si era sentito telefonicamente con alcuni compagni e con i dirigenti Nedved e Paratici. Con il tecnico, invece, ci si vedrà di persona mercoledì.

