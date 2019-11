Azzurri a valanga sull'Armenia: a segno Immobile (doppietta), Zaniolo (doppietta), Barella, Romagnoli, Jorginho (rigore), Orsolini e Chiesa. Per gli ospiti rete di Babayan.

18/11/2019

L'Italia di Roberto Mancini dà spettacolo e travolge l'Armenia con un incredibile 9-1 nel match andato in scena al Renzo Barbera di Palermo e valido per l'ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. A sbloccare la partita all'8' è Ciro Immobile, che sfrutta al meglio il cross di Chiesa e di testa batte Ayrapetyan. Al 9' raddoppia Zaniolo, che viene servito da Immobile e si presenta davanti al portiere armeno facendogli passare la palla sotto le gambe. Per il giallorosso è la prima rete in maglia azzurra. Al 29' Bonucci lancia Barella, che non sbaglia e firma il 3-0.

Quattro minuti dopo ancora Immobile, pescato splendidamente da Zaniolo, cala il poker dopo aver saltato Ayrapetyan e depositato il pallone in rete a porta sguarnita. Al 64' anche Zaniolo segna una doppietta con un gran sinistro da fuori area, poi al 72' Romagnoli fa 6-0 con una zampata da bomber di razza. Jorginho su rigore fa 7-0, di Orsolini è l'8-0 mentre il 9-1 (per gli armeni gol di Babayan) è opera di Federico Chiesa. L'Italia chiude così il Gruppo J con 10 vittorie in altrettante partite: non era mai successo che gli Azzurri vincessero tutte le partite di qualificazione a una grande manifestazione.

