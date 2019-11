Azzurri in campo allo Stadio Renzo Barbera di Palermo per l'ultima partita di qualificazione a Euro 2020.

di Redazione Fox Sports - 18/11/2019 15:18 | aggiornato 18/11/2019 15:27

L'Italia ha già conquistato il pass per Euro 2020 da prima del Gruppo J, ma il commissario tecnico Roberto Mancini non ne vuole sapere di smettere di vincere. Vuole battere anche l'Armenia nel match in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Se gli Azzurri dovessero imporsi, per il Mancio sarebbe l'undicesima vittoria consecutiva che vorrebbe dire incrementare il record detenuto dallo stesso ex allenatore del Manchester City. Dopo questa sfida, l'Italia tornerà a giocare in primavera quando verrannno organizzate una serie di amichevoli in vista dell'Europeo.

Italia-Armenia: probabili formazioni

Mancini cambierà tanto rispetto al match con la Bosnia e schiererà la sua Italia con l'ormai consolidato 4-3-3 con Sirigu tra i pali alle spalle di Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli e Biraghi; in mediana spazio a Castrovilli, Jorginho e Tonali, nel tridente Zaniolo, Immobile e Chiesa.

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Castrovilli, Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Chiesa. Ct: Roberto Mancini.

Armenia (5-4-1: Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan. Ct: Khashmanian.

Dove vedere Italia-Armenia in TV e streaming

Il fischio d'inizio di Italia-Armenia è previsto alle 20.45 di lunedì 18 novembre 2019 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. La gara sarà trasmessa in TV, in diretta e in chiaro, su Rai 1, mentre in streaming sarà possibile vederla grazie a Rai Play, servizio disponibile su pc, tablet e cellulare.

Qual. Euro 2020: classifica Gruppo J

Di seguito la classifica del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020 a una giornata dal termine.