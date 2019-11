I collaboratori del tecnico interista parlano del lavoro fatto in nerazzurro: "Antonio è molto esigente, anche con noi".

18/11/2019

Il motto di Antonio Conte, ripetuto anche nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione all'Inter, è e rimarrà sempre quello: "Testa bassa e pedalare". Specialmente nel caso della squadra nerazzurra, in cui c'è bisogno di intraprendere un percorso di crescita per tornare al top del calcio italiano, non si può prescindere dallo spirito di sacrificio e dal lavoro.

Lo sanno bene tutti i membri della rosa che dal suo approdo a Milano si sono messi subito a disposizione, con i risultati (specialmente in campionato) che stanno dando ragione al tecnico premiando la grande disponibilità dei giocatori nell'accontentarlo.

Ma non solamente i calciatori devono sottostare al regime di lavoro di Antonio Conte, perché con lui ci sono anche il vice Cristian Stellini, i collabori tecnici Gianluca Conte e Paolo Vanoli, i preparatori Antonio Pintus, Julio Tous e Costantino Coratti, infine il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti. Lo staff che sta provando a riportare in alto l'Inter

Parla lo staff tecnico di Antonio Conte all'Inter

I collaboratori dell'area tecnica di Conte sono stati intervistati dalla Gazzetta dello Sport e nella lunga chiacchierata fatta con i giornalisti del quotidiano rosa, i membri dello staff hanno spiegato chiaramente cosa voglia dire lavorare con l'allenatore leccese.

Siamo letteralmente murati ad Appiano Gentile. Antonio nel suo lavoro è molto esigente non solo coi giocatori ma naturalmente anche con noi: vuole vederci sempre coinvolti al massimo. Diamo a tutti i calciatori che vanno in Nazionale che lavori specifici dovranno fare, così non si perdono giorni preziosi di preparazione. Se stiamo studiando il Torino? Lo abbiamo già fatto, ora siamo già concentrati sullo Slavia Praga.

Un team ormai oliato alla perfezione che vale tantissimo per Conte, basti pensare cosa successe l'anno del primo Scudetto juventino quando prima dell'ultima partita fece parlare i suoi collaboratori in conferenza stampa perché riteneva meritassero più spazio. Perché un grande allenatore e una grande squadra non possono esistere senza uno staff rodato e fidato.